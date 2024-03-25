Минаков — Томпсон: россиянин вернёт должок за Олейника и вырубит британца? LIVE

29 марта в Москве состоится очередной турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». В соглавном поединке встретятся финалисты Гран-при Сергей Хрисанов и Сергей Романов. Победителя ждут внушительный денежный приз и чемпионский пояс. В главном поединке турнира сойдутся Виталий Минаков и Оли Томпсон. Для каждого из них этот бой станет дебютным в формате «бокс в MMA-перчатках». Формат поединков – три раунда по три минуты. Виталий возвращается в октагон после длительного простоя. В последний раз он выходил в клетку в 2021 году. А британец совсем недавно проводил поединок с другим представителем России. Он нокаутировал Алексея Олейника.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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Оли Томпсон выражал желание получить российский паспорт
Британский боец смешанных единоборств Оли Томпсон рассказал о том, что он не против получить российский паспорт.
«Да, почему нет? Если это случится, у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше. Кстати, каждый раз, когда я приезжал в Россию, всегда пробовал русскую водку — и, честно говоря, не хотел бы рассказывать о последствиях. Она уникальная», – приводит слова Томпсона Metaratings.
Минаков выразил желание провести бой с Харитоновым
Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков выразил желание провести поединок со своим соотечественником Сергеем Харитоновым.
«Я сам инициативу не проявляю, да и особых предложений тоже не получаю. Одно время было у нас обсуждение возможного поединка с Сергеем Харитоновым. Мне бы это было очень интересно, и я в интервью уже об этом говорил. Была бы возможность, мы бы провели этот бой. Думаю, что и Серёга бы от такого не отказался.
Мы уже лет пять назад пытались запланировать этот поединок и наконец подраться. Мы качали эту тему, но так не произошло, а потом Серёга подписал контракт с Bellator. Думаю, что это можно было бы организовать и сейчас. Вопрос в площадке. Если у кого-то будет к этому интерес, то будут предложения, а если нет – значит, не судьба. Жизнь на этом не останавливается, продолжаем работать», — приводит слова Минакова Metaratings.
Штырков — о бое с Минаковым: некоторые хотят, чтобы меня сразу в морг вывезли?
Известный боец смешанного стиля Иван Штырков поделился своими мыслями о возможности провести бой с бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянином Виталием Минаковым.
«Бой с Минаковым? Он весит 130 килограммов. Я так понял, многие хотят, чтобы Штыркова сразу в морг вывезли после какого-нибудь боя?» – передаёт слова Ивана Штыркова корреспондент «Чемпионата» Яхья Гасанов.
Где смотреть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Минаков – Томпсон
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
Хрюнов: попробую предложить Нганну бой с Минаковым в России
Промоутер лиги «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Владимир Хрюнов рассказал, что собирается попытаться организовать бой бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну с бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе Виталием Минаковым.
«Знаете, 25 марта у нас состоится громкое возвращение Виталия Минакова, нашей большой легенды. Я попробую Нганну предложить бой с Минаковым в России. Это ближе к лету, к осени. Минаков — это огромное имя в единоборствах, и он возвращается для чего-то большого, а не для того, чтобы колотить бразильцев из бара Рио-де-Жанейро. Минаков — легенда, величина, и мы с вами заслужили каких-то огромных, больших боёв», — сказал Владимир Хрюнов в беседе к корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Когда состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Минаков – Томпсон
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с боем Виталий Минаков – Оли Томпсон состоится 29 марта в Москве. Поединок стартует не раньше 23:00 по московскому времени.
Тарасов: если получится договориться с Хантом, то его бой с Минковым соберет большую арену
Виталий Тарасов, представитель экс-чемпиона Bellator Виталия Минакова, рассказал о важности поединка с британцем Оли Томпсоном и оценил возможность встречи Минакова с экс-бойцом UFC Марком Хантом.
«Идёт завершающий этап подготовки — с 25 марта начнётся медиа-неделя перед боем. Сам поединок пройдёт по правилам бокса в перчатках ММА, три раунда по три минуты. Мы помним, как совсем недавно Оли Томпсон нокаутировал Алексея Олейника и показал свой уровень, поэтому недооценки соперника нет.
Считаю, что это отличный бой для возвращения Виталия, чтобы проверить свою форму после долгого простоя. Владимир Хрюнов озвучивал, что ведёт переговоры с Маркам Хантом. Если получится, то это будет крутой бой, который соберёт большую арену зрителей. Хант любим российской аудиторией, я сам всегда смотрел его бои», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
Полный кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем Минаков – Томпсон
- Виталий Минаков – Оли Томпсон;
- Сергей Хрисанов – Сергей Романов;
- Виктор Боронин – Артем Рофаль;
- Артем Тарасов – Али Хейбати.