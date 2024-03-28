Битва российских великанов. Зачем Павлович и Волков согласились драться друг с другом?

Иногда достаточно сложно понять логику матчмейкеров UFC и лично президента промоушена Даны Уайта. Зачастую мы видим откровенно проходные номерные турниры, а следом объявляются невероятно крутые события, но проходящие под формально более скромной вывеской Fight Nights. Вот и нынешней ночью главная лига планеты анонсировала сразу несколько потрясающих афиш на турнире UFC Fight Nights, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии. Давайте поговорим про соглавный бой, в котором встретятся два россиянина — Сергей Павлович и Александр Волков.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

Первая реакция, конечно, непонимание. Неужели двум россиянам в топ-15 тяжёлого дивизиона UFC больше не с кем встречаться? Наших соотечественников в лиге не так много, и всегда можно найти вариант, чтобы подраться с парнем из другой страны. Это американцы, которых в UFC подавляющее большинство, не имеют выбора и должны биться с земляками. Да, в истории промоушена было несколько боёв между россиянами, но это скорее исключение из правил. Кстати, почти все наши спортсмены в интервью признают, что не хотели бы противостоять соотечественникам.

Но если исключить момент национальности, в поединке Павловича и и Волкова одни плюсы. Зрители увидят битву двух ярчайших тяжеловесов, которая практически наверняка завершится досрочно. Для Волкова, сейчас занимающего шестое место в рейтинге тяжелого веса, это отличный шанс запрыгнуть в топ-3 и снова заявить о титульных претензиях. Павловичу тоже нужна большая победа над топовым бойцом, чтобы снова претендовать хотя бы на временный пояс. Именно поэтому Сергей и Александр согласились на поединок.

Кого назвать фаворитом, определить сложно. Прежде всего, нужно отметить, что парни отлично знают друг друга — они даже тренировались вместе. Павлович — невероятный нокаутёр, но и на счету Волкова немало нокаутов в UFC. Сергей хорош в борьбе, однако Александр тоже много работает над этим компонентом, а в последнем бою изящно поймал Тая Туйвасу на редкое удушение Иезекииля. С выносливостью у Волкова полный порядок, а вот по Павловичу сложнее — он с 2017 года не выходил за пределы первого раунда.

Подытоживая — 22 июня нас ждёт очень крутое событие. Да, кто-то из россиян проиграет, если не будет ничьей. Но с другой стороны — наш соотечественник обязательно одержит победу и станет ещё на шаг ближе к чемпионскому поясу UFC. Владеть титулом всё равно может только один спортсмен, а российские тяжеловесы ещё не были чемпионами главного промоушена мира. Пусть победит сильнейший.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше