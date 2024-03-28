Первый бой россиянина и украинца в UFC. Шара Буллет подерётся с Потерей

UFC анонсировала грандиозный турнир, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии. В его рамках состоится сразу несколько поединков с участием российских бойцов. Особенный интерес вызывает противостояние, в котором сойдутся Шара Буллет и Игорь Потеря. Оба соперника победили в предыдущем бою в лучшей лиге на планете. А главное, это первый в истории поединок россиянина и украинца в UFC. Поэтому к нему совершенно точно будет приковано повышенное внимание. Шара попытается закрепить успех и сделать ещё один шаг на пути к заветному титулу.

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Шарабутдин Магомедов – непобеждённый российский боец с рекордом 16-0. Он очень ярко выступал на родине – 13 побед добыл досрочно. А в прошлом году дебютировал в лучшей лиге на планете, причём на огненном номерном турнире UFC 294. Соперником стал крепкий бразилец Бруно Силва по прозвищу Непробиваемый. С ним Шара рубился на протяжении трёх раундов, а дело закономерно дошло до судейского решения. Единогласным вердиктом победу забрал Буллет. Правда, затем он столкнулся с шутками в свою сторону из-за не самой выразительной работы в партере. Но есть уверенность, что Буллет проделал работу над ошибками.

Потеря – не самый яркий представитель дивизиона. В 2021 году он попал в UFC через Dana White's Contender Series. И пока Игорь имеет рекорд 2-3 в лучшей лиге мира. Примечательно, что в последнем поединке он всё-таки одержал победу. И тоже решением. Единогласным вердиктом Потеря одолел поляка Роберта Брычека. Но не совсем понятно, почему именно Игорь получил бой с Шарой. Его общий рекорд – 21-5, причём четырежды бойца отправляли в нокаут. Называть его непробиваемым не получается, что уже доказывали многие соперники. И складывается ощущение, что у Шары будет прекрасная возможность продемонстрировать свою великолепную работу в стойке.

Шарабутдин Нурмагомедов — Бруно Силва Фото: Chris Unger/Getty Images

Стоит отметить, что перспективу этого боя не все оценивают положительно. В частности, российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался об организации поединка довольно резко: «Знаете, это громкий бой. Но лучше бы его не было, если честно. Сейчас пойдёт большое количество негатива. Лучше бы такого не было. Статистика у Игоря не очень хорошая. Шара тоже не особенно сильно себя показал, но провёл один бой и победил уверенно. Мы знаем Буллета по ярким боям в RCC. Думаю, у Игоря нет шансов противостоять Шаре».

Потеря действительно вряд ли имеет большие шансы на победу. Точность ударов Игоря – всего лишь 50%. И это при том, что он провёл очень много боёв в UFC. Показатель Шары, для сравнения – 73%. В минуту россиянин выбрасывает сразу 7,53 акцентированного удара. Это мощнейший показатель. А главное, сам Потеря не лучшим образом показывает себя в партере. За всё время в UFC он попытался провести всего лишь восемь тейкдаунов. И ни разу это не увенчалось успехом. Есть ощущение, что поединок пройдёт в стойке и завершится досрочно.

Бой, если оставить исключительно спортивную составляющую, выглядит довольно любопытным. Скорее всего, конкурентным он не получится, слишком уж сильно соперники разнятся статистически. Но может произойти и довольно серьёзный апсет, этого совсем исключать не стоит. Шара получит прекрасную возможность показать свои навыки работы в стойке. А главное, шанс засветиться ещё ярче и сделать важнейший шаг к титулу.

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