У Чимаева почти нет шансов. Хамзат получил сложнейшего соперника

Хамзат Чимаев на протяжении всей карьеры кочует между дивизионами. В последнее время он сосредоточился на среднем весе, где и собирается завоевать свой первый чемпионский пояс UFC. Борз уже успел провести поединок с Камару Усманом, в котором одержал победу решением большинства судей. Бой с экс-чемпионом организации стал для Хамзата мощнейшей проверкой на прочность. Чимаев требовал от промоушена титульник. А получил ещё один поединок с приставкой «супер». 22 июня Борз выступит на турнире UFC Fight Nights в Саудовской Аравии.

Дана Уайт анонсировал событие, которое затмевает в плане карда многие номерные турниры. В главном бою вечера Хамзат будет биться с третьим номером рейтинга средневесов – Робертом Уиттакером. Складывается ощущение, что поединок просто обязан носить претендентский статус. Оба бойца успели доказать, что заслужили биться за пояс. Австралиец уже обладал чемпионским титулом – причём и временным, и неоспоримым. А для Чимаева такой шанс может стать первым в карьере, поэтому недостатка в мотивации совершенно точно не будет.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Складывается ощущение, что Чимаев получил самого опасного соперника в своей карьере. Опытный 33-летний австралиец в последнее время не особо стабилен, но проигрывает исключительно топам. С 2014 года у Роберта всего лишь три поражения в UFC. Дважды Уиттакер уступил Исраэлю Адесанье – причём оба раза на кону стоял чемпионский пояс организации. А 8 июля 2023 года Жнец проиграл Дрикусу дю Плесси. И именно представитель ЮАР обладает чемпионским поясом в среднем весе прямо сейчас.

Поражение от Дрикуса Роберт уже успел закрыть. 17 февраля он выступил на UFC 298, где победил Пауло Косту единогласным решением судей. И там Уиттакер наглядно продемонстрировал, что не растерял своей опасности. На протяжении всех трёх раундов австралиец доминировал, за весь поединок лишь однажды позволив сопернику потрясти себя в стойке. Стоит отметить, что сам Роберт шикарно работает на руках. Он 10 раз за карьеру финишировал соперников нокаутами. Дважды — в первом раунде. А ещё Уиттакер наносит 4,57 акцентированного удара за раунд, а пропускает – всего 3,45.

Пауло Коста — Роберт Уиттакер Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Но самая главная опасность Роберта – умение защищаться. Сам Уиттакер очень редко уходит в борьбу. За карьеру в UFC австралиец лишь четыре раза переводил соперников на настил. Он предпочитает проводить бой в стойке. И соперникам переводить дело в партер Жнец не позволяет – имеет 83% защиты от тейкдаунов. Чимаев славится своим умением уничтожать соперников борьбой. Но если Роберт будет грамотно дистанцироваться и защищаться от переводов, он может лишить Хамзата самого главного оружия. А сможет ли Борз отработать качественно в стойке против такого опытного оппонента – большой вопрос.

Ещё одним преимуществом Уиттакера может стать кардио. Умение Чимаева быстро финишировать соперников где-то играет с ним злую шутку. Дело в том, что чаще всего Хамзат снимает все вопросы в первой пятиминутке. А затяжные поединки превращаются в настоящее мучение. И Гилберт Бёрнс, и всё тот же Усман с каждым раундом становились всё лучше, набирали обороты. А Чимаев откровенно уставал и начинал теряться. Поэтому, если не получится финишировать Роберта быстро, тот может показать силу своего кардио. И тогда добиться оптимального результата станет ещё сложнее.

UFC снова готовит для Хамзата настоящую проверку на прочность. Чимаев получил одного из самых опасных возможных соперников. И попытается сделать всё, чтобы пройти его на пути к титулу. Если Борз справится с задачей и одолеет опытного австралийца, игнорировать Хамзата организация просто не сможет.

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