Реванш Емельяненко и Дацика снова сорван. Отличные новости для Александра

12 апреля в Москве должен был состояться турнир Ural FC 7. Особенный интерес привлекало противостояние Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика. Они должны были биться по правилам бокса в ММА-перчатках. Феникс окончательно завершил процедуру реабилитации и спешит побыстрее вернуться в бои. А Рыжий Тарзан восстановился после ужасной травмы руки, полученной в результате нападения собаки бойцовской породы. Фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждали этого противостояния, но в итоге – сорвалось.

Сегодня, 1 апреля, из официального заявления Ural FC стало известно, что Дацик и Емельяненко пока не подерутся: «Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно. Следите за информацией на наших официальных ресурсах!»

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда поединок срывается. Да и в последнее время его сроки переносились. Изначально называлось 30 марта, затем – 12 апреля. Но теперь противостояние откладывается на неопределённый срок. Нужно отметить, что не стоит упрекать в этом самих спортсменов. В этот раз отменился не один поединок, а весь турнир, а значит, проблемы возникли именно у организаторов.

Реванш Емельяненко и Дацика снова сорван Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Стоит отметить, что сторона Александра не особенно довольна анонсом от лиги. И даже рассматривает варианты с другими промоушенами, чтобы Емельяненко наконец-то вернулся в бои. А ещё – с другими соперниками, о чём сообщил менеджер Никита Бурчак: «Александр ждал этот бой, ждал возможность реваншироваться. Он в отличной, я бы сказал, идеальной форме. Пока нет понимания, будет ли назначена новая дата турнира или нет, но мы открыты к предложениям, хотим драться. Знаю, что у RCC будут большие события в мае, было бы хорошо попасть туда. Мы обсуждали с Александром, что можно выйти на бой против Минакова — он провёл неплохой бой, думаю, что для него май тоже удобен».

Складывается ощущение, что для Александра это является хорошей новостью. А всё потому, что слишком свеж в памяти предыдущий бой с Вячеславом. Феникс улетел в нокаут за 13 секунд, не смог ничего противопоставить сопернику. Поэтому и теперь эксперты особенных шансов Емельяненко не дают. А сейчас появляется прекрасная возможность подыскать другого соперника. Правда, и замахиваться на Виталия Минакова вряд ли стоит. В противостоянии с Оли Томпсоном тот продемонстрировал, что находится в прекрасной форме. Поэтому «нарваться» на него – чревато.

С другой стороны, прямо сейчас для Александра эта ситуация может быть и не очень выгодной. Особенно если соперники все равно пересекутся, но позже. Серьёзная травма была получена Дациком совсем недавно. И вряд ли он успел бы подойти к турниру в оптимальном состоянии, на пике формы. Такая ситуация вполне могла быть на руку Емельяненко. А теперь Вячеслав получил дополнительное время на подготовку.

Александр слишком долго не выходил в ринг, а последний бой с Евгением Ершовым вообще стоит вынести за скобки. Сам соперник признавался, что фактически отдал поединок. И выходить в такой ситуации против грозного Дацика было бы очень непросто. И всё-таки кажется, что соперники всё равно сойдутся, пусть и немного позже. Складывается ощущение, что в принципиальном противостоянии должна быть поставлена точка.