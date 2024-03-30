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Виталий Минаков — Оли Томпсон, как закончился бой, кто победил, Бойцовский клуб РЕН ТВ, результаты, все итоги

Руки помнят! Минаков вернулся и жёстко разбил крепкого британца
Игорь Некрасов
Минаков вернулся и жёстко разбил крепкого британца
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Виталий отомстил за Олейника и одержал яркую победу.

В Москве состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера сошлись экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков и бывший боец UFC Оли Томпсон. Они провели поединок по правилам бокса, но в маленьких перчатках для смешанных единоборств.

Главные события турнира:
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: как в старые добрые! Минаков вернулся и одержал яркую победу
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: как в старые добрые! Минаков вернулся и одержал яркую победу

Минаков вернулся в клетку после длительного простоя в 2,5 года. Виталий являлся одним из самых известных российских тяжеловесов. Начинал карьеру в спорте в самбо, где стал четырёхкратным чемпионом мира. В смешанных единоборствах Минаков дебютировал в 2010 году, и дебютировал очень успешно: российский боец провёл четыре поединка, во всех одержал победы, три из которых – досрочные. Виталий продолжил выступать в различных российских лигах, набил рекорд 9-0 и оказался в одной из сильнейших лиг мира – Bellator. Там он одержал три победы, выиграв Гран-при тяжеловесов, а затем нокаутировал Александра Волкова и стал чемпионом организации.

После одной успешной защиты пояса Минаков вернулся в Россию, выиграл ещё семь поединков, в том числе разобравшись с Бигфутом. Второй поход в Bellator получился для россиянина менее успешным. В 2019 году он потерпел первое поражение от Чейка Конго, которого, кстати, ранее уже побеждал. Затем Минаков реабилитировался, победив Тимоти Джонсона, а после поражения от Саида Совмы Виталий больше в клетке не появлялся. Свой последний поединок он провёл в октябре 2021 года.

Подробнее о карьере Минакова:
Минаков мог стать круче Фёдора. Что испортило карьеру лучшего тяжеловеса России?
Минаков мог стать круче Фёдора. Что испортило карьеру лучшего тяжеловеса России?

Соперник Минакова, Оли Томпсон, стал известен для российской аудитории после мощного выступления на одном из турниров «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В мае прошлого года британец брутально нокаутировал Алексея Олейника, тем самым повысив свои котировки в России. Оли должен был провести реванш с Алексеем в Екатеринбурге, но бой сорвался. Томпсон – опытный боец, выступавший во многих лигах, в том числе и в UFC и Bellator.

Минаков начал поединок с давления. Виталий пошёл вперёд, начал пристреливаться, Томпсон отвечал и старался включаться в мощные оверхенды. Под конец первого раунда Томпсон попал справа, и Виталий оказался в нокдауне, но смог продолжить бой.

Минаков пошёл отыгрываться в начале второго раунда, но Оли вновь донёс неплохой удар справа. Раз за разом доносил британец свой правый прямой, несмотря на давление от Виталия. Открылась сечка у Виталия, но россиянин продолжал оказывать прессинг и сам разбил лицо оппоненту.

В начале третьего раунда Минаков бросился в атаку и срубил британца мощным боковым. Томпсон оказался в нокдауне, но сумел продолжить бой, хоть и с большим трудом. Виталий продолжил атаковать и добивать Оли, но британец старался отвечать, хотя ему приходилось крайне тяжело. Минаков продолжал давление вплоть до конца поединка.

В итоге бой прошёл всю дистанцию. Виталий Минаков одержал победу единогласным решением судей и ярко вернулся в октагон.

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