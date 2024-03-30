Руки помнят! Минаков вернулся и жёстко разбил крепкого британца

В Москве состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера сошлись экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков и бывший боец UFC Оли Томпсон. Они провели поединок по правилам бокса, но в маленьких перчатках для смешанных единоборств.

Минаков вернулся в клетку после длительного простоя в 2,5 года. Виталий являлся одним из самых известных российских тяжеловесов. Начинал карьеру в спорте в самбо, где стал четырёхкратным чемпионом мира. В смешанных единоборствах Минаков дебютировал в 2010 году, и дебютировал очень успешно: российский боец провёл четыре поединка, во всех одержал победы, три из которых – досрочные. Виталий продолжил выступать в различных российских лигах, набил рекорд 9-0 и оказался в одной из сильнейших лиг мира – Bellator. Там он одержал три победы, выиграв Гран-при тяжеловесов, а затем нокаутировал Александра Волкова и стал чемпионом организации.

После одной успешной защиты пояса Минаков вернулся в Россию, выиграл ещё семь поединков, в том числе разобравшись с Бигфутом. Второй поход в Bellator получился для россиянина менее успешным. В 2019 году он потерпел первое поражение от Чейка Конго, которого, кстати, ранее уже побеждал. Затем Минаков реабилитировался, победив Тимоти Джонсона, а после поражения от Саида Совмы Виталий больше в клетке не появлялся. Свой последний поединок он провёл в октябре 2021 года.

Соперник Минакова, Оли Томпсон, стал известен для российской аудитории после мощного выступления на одном из турниров «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В мае прошлого года британец брутально нокаутировал Алексея Олейника, тем самым повысив свои котировки в России. Оли должен был провести реванш с Алексеем в Екатеринбурге, но бой сорвался. Томпсон – опытный боец, выступавший во многих лигах, в том числе и в UFC и Bellator.

Минаков начал поединок с давления. Виталий пошёл вперёд, начал пристреливаться, Томпсон отвечал и старался включаться в мощные оверхенды. Под конец первого раунда Томпсон попал справа, и Виталий оказался в нокдауне, но смог продолжить бой.

Минаков пошёл отыгрываться в начале второго раунда, но Оли вновь донёс неплохой удар справа. Раз за разом доносил британец свой правый прямой, несмотря на давление от Виталия. Открылась сечка у Виталия, но россиянин продолжал оказывать прессинг и сам разбил лицо оппоненту.

В начале третьего раунда Минаков бросился в атаку и срубил британца мощным боковым. Томпсон оказался в нокдауне, но сумел продолжить бой, хоть и с большим трудом. Виталий продолжил атаковать и добивать Оли, но британец старался отвечать, хотя ему приходилось крайне тяжело. Минаков продолжал давление вплоть до конца поединка.

В итоге бой прошёл всю дистанцию. Виталий Минаков одержал победу единогласным решением судей и ярко вернулся в октагон.

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