«Не верю, что он стал прежним». Болезнь изменила Чимаева и не даст стать чемпионом UFC

Последний бой Хамзата Чимаева с Камару Усманом вызвал множество вопросов у болельщиков. В частности, Борза раскритиковали за слабое кардио и неумение распределять силы по дистанции всего поединка. Чимаев выдал ультрадоминирующий первый раунд с бывшим номером один P4P, а потом начал стремительно уставать.

Сейчас у Хамзата новый вызов — пятираундовый бой с экс-чемпионом промоушена Робертом Уиттакером. Этот поединок возглавит первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии 22 июня. Австралиец станет вызовом с точки зрения проверки титульных амбиций, а ещё этот поединок даст ответы на вопросы относительно того, может ли Чимаев проходить длинную дистанцию с топами. Уиттакер в этом плане гораздо более опытный, он может хорошо дышать и в пятом раунде, а у чеченского бойца были проблемы и на коротких дистанциях.

Бывший чемпион, а ныне эксперт и комментатор Майкл Биспинг отмечает, что у Хамзата были схожие трудности и в бою с Гилбертом Бёрнсом: «Если я не ошибаюсь, это будет первый пятираундовый поединок для Хамзата Чимаева. И это не может не настораживать. Роберт Уиттакер не сбавляет оборотов, он очень опытен и выступает на высочайшем уровне на протяжении долгого времени. В бою с Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом Хамзат замедлялся, а второй и третий раунды были очень близкими. Если он не сможет прикончить Уиттакера в начале боя, то пятираундовый бой против такого парня будет для Хамзата настоящей катастрофой. В этом бою случиться может всё что угодно. И это хороший бой. Очень, очень хороший бой».

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

Другой экс-боец UFC Джош Томсон выдал свою версию, почему у Чимаева вообще появились такие проблемы с дыханием: «Если бой закончится в первых двух раундах, то, скорее всего, победит Чимаев, но не исключаю и победу Уиттакера, потому что Чимаев дерётся очень неосторожно и опрометчиво. Это очень зрелищно для фанатов, я не осуждаю это, потому что мне это нравится. Я не пропущу бой Чимаева. В нём есть что-то такое, что заставляет людей смотреть на его бои. Это его агрессивность, его беспечность, его бесшабашность. То, как он говорит… За его боями интересно наблюдать. Я просто не верю, что он стал прежним после ковида. Его лёгкие, я думаю, испорчены. И у него есть какие-то глубинные проблемы, которые он просто не смог решить, так что, надеюсь, он их решит, но если этот бой перейдёт в третий, четвёртый и пятый раунды, то преимущество будет на стороне Уиттакера».

Ковид, о котором говорит Томсон, Чимаев перенёс ещё в начале 2021 года, и тогда последствия болезни серьёзно ударили по Борзу. Менеджер бойца Мехди Шаммас рассказывал, что от бессилия Хамзат уснул прямо в лобби отеля, а после госпитализации звонил и говорил, что умрёт. На этом фоне в марте того же года Чимаев объявил о завершении карьеры: «Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моём пути в этом спорте. Я думаю, я уже всё. Да, я знаю, что не забрал пояс, но это не главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но моё сердце и тело говорят мне «хватит». Хочу сказать огромное спасибо моей команде и UFC».

Дана Уайт тогда сразу же выступил с заявлением, что Хамзат написал пост на эмоциях. И спустя три недели Борз «вернулся»: «Я болел два месяца, не мог выздороветь, был стресс от того, что не могу тренироваться и драться. Я действительно чуть не умер. Люди умирают от этой болезни, но я пока что тут. К сожалению для соперников».

Также Чимаев косвенно обвинил врачей, которые занимались им в Лас-Вегасе. Тогда боец начал тренироваться до того, как вылечился и ухудшил положение. После спаррингов Хамзат кашлял кровью, а позже выяснилось, что у него остался фиброз в лёгком и ему делали гелиевые ингаляции.

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

После возвращения у Чимаева четыре победы — две уверенные, которые были добыты в первом раунде, и две довольно близкие — с Усманом и Бёрнсом. Вывод, который лежит на поверхности — чем сильнее затягивается бой, тем больше шансов у Чимаева проиграть. У него очень агрессивная и при этом энергозатратная борьба. А если в соперниках будет тот, кто сможет отзащищаться, то Борз растратит силы впустую.

Сам он на этом фоне предлагает Дане Уайту безумные идеи в преддверии боя с Уиттакером: «10 раундов, погнали! Впервые в истории! Давай сделаем это, Дана».

Такого, конечно, ему не устроят, несмотря на то что Чимаев один из любимчиков главы промоушена. Но самому Хамзату стоит задуматься о том, чтобы исправить проблемы с кардио. А если это сделать невозможно из-за испорченных лёгких, то стоит попробовать сменить геймплан. Иначе есть риск просто провалиться в бою с Уиттакером, а это, скорее всего, перечеркнёт титульные амбиции Чимаева.