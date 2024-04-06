Покорил российские лиги и живёт в Москве. Брат Джонни Уокера — угроза Павловичу и Волкову?

В ночь на 7 апреля в Лас-Вегасе на арене «Apex» пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 240. Одним из самых примечательных поединков карда станет противостояние бразильца Вальтера Уокера и поляка Лукаша Бржески.

Вальтер — младший брат Джонни Уокера, который входит в топ-10 полутяжеловесов UFC. Однако он, в отличие от Джонни, последние годы живёт и тренируется в России и даже женат на русской девушке. Последние пять лет Вальтер находится в нашей стране и является частью зала Gor MMA, а тренируется у Гора Азизяна. Он же, к слову, работает и с Шарой Буллетом. Уокер проживает в подмосковном Ромашкове, вполне неплохо говорит на русском, и у них с супругой уже есть дочь. Боец также отмечал, что его очень хорошо приняли в России и он любит страну.

По словам Азизяна, Уокер-младший попал к нему, не имея никакого опыта выступления в профессионалах, так что бразилец все свои поединки провёл в России, а к дебюту в UFC подходит с рекордом 11-0 и семью досрочными победами.

Вальтер Уокер Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Джонни Уокер также отмечал, что будет помогать брату готовиться к дебюту: «Он готов. Он мой брат, и он готов на генетическом уровне. Он готов крушить, а я собираюсь быть рядом с ним. Я намерен приехать в Россию, помогать ему в тренировочном лагере, а он готов сделать хорошую работу. Я желаю ему удачи и успеха. Я оставил его в России, потому что доверяю своему другу Гору Азизяну, которого встретил там. Он очень хорошо присматривает за моим братом. Я оставил брата с Гором потому, что он сделал его хорошим бойцом. Это было лучшее решение, которое я мог принять, потому что сейчас он вышел на хороший уровень и подписал контракт с UFC».

В России Вальтер Уокер запомнился преимущественно выступлениями в ММА Серии, где он стал чемпионом в тяжёлом весе. Причём если бразилец начал с трёх побед решениями, то потом разогнался и стал финишировать оппонентов. Только в прошлом году Уокер нокаутировал Мохамеда Рамадана, затем Жакаре Кассио, а затем перешёл в Titan FC, где в бою за титул досрочно победил Алекса Николсона, экс-бойца UFC и PFL. По словам Гора Азизяна, после этой победы Вальтером заинтересовались в UFC и пригласили бойца в промоушен.

В нынешнем сезоне трансляции ММА Серии доступны в ОККО.

Контракт с лучшей ММА-лигой Уокер получил ещё в прошлом году и должен был дебютировать осенью, но был вынужден сняться с поединка с Джейком Коллье. Тем не менее у Вальтера полноценный контракт на четыре боя, а его тренер утверждает, что потенциал его подопечного даже выше, чем у брата: «У Вальтера перспектив в UFC намного больше, чем у его брата Джонни. Вальтер гораздо раньше попал в эту лигу, он любит бороться. Уокер, если я не ошибаюсь, самый молодой тяжеловес. Ему сейчас 26 лет. Четыре года назад он был спортсменом с рекордом 0-0. Я заметил его, у него было много травм: плечо, нога. Уокер усердно тренировался и за три с половиной года провёл 11 поединков».

Вальтер Уокер Фото: Mike Roach/Getty Images

Тяжёлый вес в UFC сейчас переживает определённый кризис, с новыми именами сложно. Не так давно появился Робелис Деспанье, от которого много ждут, Шамиль Газиев выглядел очень перспективно, но не справился с топовым оппонентом. Теперь у Уокера есть возможность ворваться в лучший промоушен мира, а в случае нескольких ярких и уверенных побед Вальтер может быстро добраться до топ-15, а потом, возможно, и увидим его на топ-уровне, где сейчас находятся, например, Сергей Павлович и Александр Волков.

Начинать нужно с победы над Бржески, который идёт на трёх поражениях в UFC. Поляка буквально отдают на съедение перспективному новичку лиги, и всё в руках Вальтера.