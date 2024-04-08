Бой Тайсона и Пола — пустышка? Вместо реальной драки фанатов бокса поводят за нос

Профессиональный бокс в 2024 году готовит огромное количество топовых событий для всех фанатов джентльменского вида спорта. Болельщиков ждут бои за звание абсолютного чемпиона, яркие вывески. А ещё в ринг решил вернуться один из самых легендарнейших боксёров – Майк Тайсон. 57-летний американец столкнётся с соотечественником Джейком Полом, который моложе на 30 лет! Изначально бой позиционировался как серьёзная рубка. Но теперь стало известно, что поединок будет носить выставочный характер. Поэтому и ожидания от него существенно снизились.

О том, что статус боя изменился, сообщил сам Железный Майк. И это очень спорная новость. С одной стороны, теперь менее страшно за состояние здоровья ветерана. После анонса было много разговоров о том, что поединок может очень дорого обойтись Тайсону. Но теперь переживаний действительно стало меньше. Скорее всего, в полную силу молодой оппонент работать не будет. Да и работать на то, чтобы «вырубить» легендарного боксёра, Пол не станет. Скорее всего, очень большое внимание будет уделяться работе ног, технике. Спортсмены попытаются продемонстрировать всю красоту этого вида спорта.

С другой стороны, теперь возникают большие вопросы к тому, зачем этот бой вообще был организован. Джейк много раз заявлял о желании добиться самых серьёзных вершин в профессиональном боксе. А теперь фактически тратит время, никак не продвигая вперёд свою карьеру. Да и Тайсон мог выйти в ринг с совершенно другим оппонентом. Например, с одним из тех, кто встречался на его пути. С ровесником Майк мог бы продемонстрировать намного больше, да и уровень самого противостояния был бы более интересным для любителей олдскула. А в итоге получаем выставочный поединок с сомнительной афишей, непонятной мотивацией и перспективами.

О проблемах в организации этого поединка очень грамотно рассказал бывший боец UFC Брендан Шауб. Он отметил, что бой может превратиться в спектакль, в котором каждый сыграет свою роль: «Ребята, я готов поставить последний доллар на то, что в этом бою не будет победителя. Тайсон не собирается быть униженным в бою с ютубером. А Пол не хочет быть униженным в бою с дедулей. Поэтому они и будут драться в 16-унциевых перчатках».

Стоит отметить, что Шауб даже попытался мотивировать причины проведения такого поединка: «Вся эта тема — это такой себе «Троянский конь». Вся затея — сделать так, чтобы потом UFC перешла на Netflix. Всё сделано только ради этого. Ведь этот ивент соберёт самое огромное количество просмотров за всю историю боёв. Но сам поединок завершится без решения. Это немного странный бой. Но я вам уже объяснил, в чём весь смысл затеи».

Майк Тайсон (справа) на пресс-конференции Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Такой же позиции придерживается и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес. Он отметил, что сам бы не стал принимать участие в таком событии: «То, что Netflix в этом участвует, это хорошо. Но я не заинтересован в таком поединке. Я думаю, это скорее шоу, чем бой».

Говоря откровенно, такой вариант развития был самым очевидным. Он действительно сохранит здоровье Тайсону, позволит показать себя во всей красе. Железный Майк, конечно, тренируется и ежедневно приводит себя в форму. Но физические ресурсы организма исчерпаемы. И выстоять в ринге против 27-летнего боксёра, работающего в полную силу, он вряд ли бы смог. А сам Джейк получит прекрасную возможность провести спарринг с кумиром детства. Поэтому Пол с большим удовольствием выйдет в ринг.

Бой действительно соберёт огромную аудиторию. Но фанатам профессионального бокса не стоит ждать ничего серьёзного. Изначально сообщалось, что поединок даже мог носить официальный характер. Но ждать этого, а также рубки от ветерана и его молодого визави не стоит. Скорее всего, бой превратится в хорошо срежиссированное шоу. И для фанатов это может стать очень неприятной обманкой.