Все подробности боя Майк Тайсон — Джейк Пол

В начале марта Джейк Пол громко анонсировал свой очередной поединок по боксу. В последнее время блогер перестал биться со звёздами других видов спорта и после Нейта Диаза провёл два успешных боя с профессиональными боксёрами, чей уровень, откровенно говоря, вызывал сомнения. Поэтому анонс боя Пола с великим Майком Тайсоном вызвал очень бурную реакцию. А состоится столь масштабный ивент 20 июля.

Поначалу это расценивали как шутку, но нет, всё серьёзно, и уже постепенно этот поединок обрастает не только немного неуклюжим трэш-током от хедлайнеров события, но и важными деталями. Забавный момент — Логану Полу тоже предлагали бой с Тайсоном, но звезда WWE отказался: «Мне предлагали, но не за огромные деньги. Я просто думаю, что Майк слишком стар. Он дряхлый».

Майк Тайсон Фото: Al Bello/Getty Images

Статус поединка

Дерек Чисора после анонса предположил, что бой будут проводить в шлемах. Другим прогнозом было использование перчаток размером 18 унций. В CNN отметили, что это будет выставочный поединок, который не пойдёт в профессиональный рекорд. Всё это уже успели опровергнуть, а авторитетный журналист Ариэль Хельвани добавил немного подробностей по поводу планов организаторов боя.

«Если основываться на информации, которая у меня есть, они всё ещё работают над некоторыми важными деталями. Они хотят провести профессиональный поединок, но очевидно, сейчас всё зависит от Атлетической комиссии Техаса. Весовая категория — тяжёлая. По поводу раундов ещё ведутся переговоры», — рассказал Ариэль в прямом эфире собственного шоу.

Где покажут бой

Важный момент не только для конкретно боя Джейк Пол — Майк Тайсон, но и для мирового бокса в целом заключается в том, что показывать этот ивент будет медиагигант Netflix. Эта платформа запросто может перевернуть всё в мире конкуренции разных площадок за показ топовых событий. Надо сказать, Netflix уже пробовал показать теннисный матч у себя, а с 2025 года будет транслировать WWE. Там десятилетний контракт на $ 5 млрд.

Джейк Пол Фото: Sam Hodde/Getty Images

По словам Джейка, этот бой не будет завязан на PPV, возможность посмотреть получат все подписчики Netflix. В 2023 году у сервиса было 260 миллионов пользователей, так что можно представить, какие просмотры получат Пол и Тайсон. Неслучайно блогер уже отмечает, что это будет один из самых больших поединков в истории, который в любом случае привлечёт внимание самых разных слоёв аудитории.

Это признаёт и один из главных промоутеров мира бокса Эдди Хирн: «Я понимаю, что это огромное событие. И круто, что теперь в боксе будет ещё и стриминг Netflix. Но… Тайсону почти 60 лет! Понимаю, что люди будут смотреть это в любом случае. А если так, то ивент точно состоится. Понимаю, что у события будет огромный рейтинг. Но это зрелище не для меня. Не для парня, для которого Тайсон всегда был идолом. Не хочу видеть, как он в 58 лет дерётся с молодым пацаном».

Где пройдёт бой

Место для проведения столь масштабного мероприятия тоже выбрано подходящее — это арена «AT&T» в Арлингтоне. Во-первых, это один из самых вместительных стадионов в НФЛ, на нём выступает команда «Даллас Ковбойз». В 2010 году на арене проходил Матч всех звёзд НБА, и количество болельщиков (108 713) оказалось рекордным в истории баскетбола. Также на «AT&T» проходили шоу WWE, а в 2026 году там будут сыграны матчи чемпионата мира по футболу.

Майк Тайсон Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В своё время строительство стадиона обошлось в $ 1,3 млрд, а ещё арена неоднократно попадала в Книгу рекордов Гиннесса. Похоже, идеальное место, чтобы провести бой, который планирует бить все существующие рекорды с точки зрения ажиотажа и просмотров.

Джейк Пол метко подметил, что этот поединок даже не нуждается в промоушене. Безусловно, многие критикуют организацию поединка, даже превратившийся в шоумена Конор Макгрегор заявил, что не понимает этот бой. Однако в итоге 20 июля очень многие критики примкнут к экранам, чтобы посмотреть ивент. Джейк Пол привлечёт свою аудиторию, которая в основном сейчас в подростковом возрасте, а фанаты олдскула захотят посмотреть, что может Тайсон в 58 лет.

Сложим всё это вместе – и вот один из самых громких поединков последних десятилетий.