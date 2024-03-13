Потеря памяти, инвалидность и многое другое. Чем Тайсону грозит бой с молодым боксёром

Американский спортивный врач Энтони Джокл в своё время активно выступал за то, что бокс как вид спорта должен быть запрещён. Аргумент был прост: «Нокаут — единственный вид убийства, который допустим законом».

Бокс, действительно, невероятно опасный вид спорта даже при всей его красоте для любителей эстетики единоборств. Не секрет, что абсолютно любой удар в голову, особенно в профессиональном боксе, где нет шлемов, приводит мозг в движение внутри черепной коробки, и это в дальнейшем можем вылиться в кучу опасных заболеваний, которые в дальнейшем могут привести человека к инвалидности и к летальному исходу. Даже удары в корпус очень ощутимы. Российский чемпион Дмитрий Бивол, к примеру, сравнивал пропущенный панч в корпус с операцией без наркоза.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

На этом фоне очень тревожат слухи о возвращении Майка Тайсона в ринг. В июле Железному предстоит провести бой с блогером Джейком Полом, который младше его на 30 лет. Понятно, что тут вряд ли стоит ждать реально конкурентных разменов двух рубак, которые просто вышли «убить или быть убитыми». Но тем не менее Тайсону летом исполнится 58 лет, это очень много даже для выставочных поединков.

На различных видео Тайсон, конечно, демонстрирует и скорость, и мощь, но стоит понимать, что тренировка и выход на бой — совершенно разные вещи. Мы неоднократно видели ветеранов в ринге и в октагоне, однако ни разу никто не показывал реальный поединок. Да, здорово с точки зрения вывески, но в остальном — странно. А за Майка ещё и страшновато.

Что грозит Майку Тайсону

Очевидно, всё зависит в первую очередь от статуса поединка. Сомнительно, что это будет полноценный профессиональный бой, а значит, перчатки будут побольше, что слегка смягчит урон, наносимый бойцами друг другу. Важно и то, как пойдёт поединок.

К примеру, преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета индустрии спорта Университета «Синергия» Константин Рудаков опасается последствий ударов: «У Майка Тайсона шансы на победу крайне малы в силу возраста, но со счетов его списывать не стоит, в более ранних раундах преимущество будет именно на его стороне. За счёт нездорового образа жизни надолго его запала не хватит. Думаю, к середине боя мы увидим избиение легенды, чего очень бы не хотелось.

Что касается пропущенных ударов, то они, безусловно, скажутся. Как говорят в боксе, ни один удар по голове не проходит бесследно. В силу возраста последствия ударов по голове будут серьезными, они могут заключаться в расстройстве психической деятельности и ухудшении проводимости импульсов в нервной системе, а также в нарушении когнитивных процессов. Именно из-за пропущенных ударов у многих боксеров распространена болезнь Альцгеймера, которая, в свою очередь, представляет собой форму развивающейся деменции, в этом состоянии человеческий мозг перестает должным образом выполнять свои функции. Утрачивается память, ухудшаются речь, устное и письменное общение, появляются сложности с интерпретацией изображений, узнаванием мест».

Опасное дело для Тайсона, но он настраивается на лучшее и заявляет, что очень мотивирован. Вопрос в том, что это не поможет совсем избежать пропущенных ударов.

У Тайсона уже есть проблемы со здоровьем

Как и у многих топовых боксёров прошлого, у Майка тоже накопились травмы. Помимо каких-то механических проблем с конечностями, у него периодически появляется ишиас. Это воспалительный процесс при осложнении остеохондроза, во время которого сдавливается или раздражается седалищный нерв. Боли бывают очень сильными. Конкретно в случае Тайсона они приводят к тому, что легендарный боксёр прибегает к помощи инвалидной коляски.

«У меня время от времени возникает ишиас. Он обостряется. Когда он вспыхивает, я даже говорить не могу! Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. В остальном я теперь в порядке», — рассказывал Тайсон в интервью Daily Mail.

Ишиас — нередкая болезнь у спортсменов. Часто она встречается у бодибилдеров, но в целом эти воспаления чаще всего возникают из-за поражения межпозвоночных дисков или сужения спинномозгового канала. То есть причина зачастую в нагрузках на спину. Тайсон, который очень много качался с помощью железа, вполне подходит под эту категорию. Надо сказать, что, для того чтобы исключить вспышки ишиаса, необходимо перестать нагружать себя. Бой с Джейком Полом, даже если он будет выставочным, и подготовка к нему — не подходят под определение «исключить нагрузки». К тому же Майк периодически затрагивает тревожные темы: «Мы все однажды умрём. Когда я смотрю в зеркало, вижу эти маленькие пятна на лице. Говорю себе, что мой срок годности очень скоро подойдёт к концу».

Кроме того, Тайсон испытывает проблемы с психикой, что тоже не секрет. Первая жена Майка рассказывала, что ещё в юности ему диагностировали биполярное расстройство. Возможно, оттуда и пошли наркотики, тюрьма и странные поступки в ринге.

Майк Тайсон Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Какие болезни в целом грозят боксёрам

Очень часто боксёры сталкиваются с болезнями, которые напрямую связаны с мозгом. Есть даже такое понятие, как «боксёрское слабоумие». Считается, что 20% профессионалов страдают от рецидивов травм головы. Регулярные удары в голову сильно повреждают мозг, может начаться деменция. Более того, некоторые считают, что те или иные признаки деменции встречаются у каждого второго боксёра. Это могут быть проблемы с координацией, снижение когнитивных способностей, проблемы с речью.

Ещё очень распространены болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Альцгеймер, как упоминалось выше, это прогрессирующая деменция. И, что важно, болезнь Альцгеймера не лечится. Можно её облегчить, но не вылечить. Этим недугом страдали Пэт Дэйли, считавшийся самым молодым боксёром-профессионалом, чемпион мира в профи и олимпийский чемпион Флойд Паттерсон, Тони Зэйл. Все они уходили из жизни именно с этим заболеванием.

Болезнь Паркинсона также считается одним из самых распространённых заболеваний среди боксёров. Это поражение нервной системы, которое приводит к психическим расстройствам и снижению умственных способностей. Самые известные случаи — Мохаммед Али, Фредди Роуч. Паркинсон, как и Альцгеймер, не поддаётся лечению. А различаются болезни тем, какую именно зону головного мозга поражают.

Мохаммед Али Фото: Andrew H. Walker/Getty Images

Примеры ужасных последствий поединков

Бывают и случаи, когда боксёрский поединок становится прямой угрозой здоровью и жизни. Почти всегда — из-за ударов в голову и последующего кровоизлияния в мозг. Яркий пример — Роман Симаков. Он в своё время пережил настоящее избиение от Сергея Ковалёва, но проиграл досрочно, свалившись без сознания после очередной серии ударов. Позже вечером Роман впал в кому, у него диагностировали субдуральную гематому, из-за чего пришлось проводить операцию. К большому сожалению, Симаков всё же скончался от кровоизлияния в мозг.

Максим Дадашев в 2019 году был в шаге от того, чтобы стать официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF. Однако его соперник Сабриэль Матиас был безжалостен, набросив множество тяжеленных ударов. Команда Дадашева даже уговаривала своего бойца не выходить на последний раунд. Он в итоге всё же вышел — и, скорее всего, зря. После боя Максиму стало плохо, у него были диагностированы отёк мозга, субдуральная гематома и кровоизлияние. Дадашева ввели в кому, провели операцию. Однако спустя три дня после боя он скончался.

Максим Дадашев Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Известна и история Адониса Стивенсона. В декабре 2018 года он защищал пояс чемпиона мира по версии WBC от Александра Гвоздика. Претендент в финальных раундах рванул в атаку и сумел нокаутировать Стивенсона. Позже невеста Адониса рассказывала, что сам боксёр не признавал проблем со здоровьем, однако выглядел плохо. Вскоре экс-чемпиона мира действительно пришлось госпитализировать из-за кровоизлияния в мозг. Стивенсон три недели провёл в коме, но выжил. И ситуация постепенно наладилась.

Резюмируя: даже выставочный бой в увеличенных перчатках может привести к критичному урону здоровью Тайсона, чего точно никто не хотел бы. Тем не менее Майк решился выйти на этот поединок, таковы современные веяния мира единоборств — дайте большой чек и практически любая звезда выйдет на ринг. Остаётся лишь пожелать Железному Майку удачи, и пусть он покинет ринг без травм.