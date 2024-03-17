«Как вам не стыдно?» Легендарные бойцы накинулись на Пола и срывают поединок с Тайсоном

20 июля на арене «AT&T» в Арлингтоне (США) состоится грандиозный боксёрский вечер. А примечателен он тем, что в главном событии между собой схлестнутся Джейк Пол и Майк Тайсон. Разница в возрасте между соперниками на данный момент составляет 30 лет! Солидный разрыв, который практически наверняка обеспечит молодому блогеру преимущество в скорости и выносливости. Конечно, ветеран активно разгоняет поединок, запугивает оппонента и играет мускулами. Но при этом все практически синхронно накинулись на Пола, которого буквально возненавидели. Причём это касается не только фанатов в социальных сетях, но и легендарных боксёров, ветеранов смешанных единоборств.

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Стоит отметить, что все всерьёз опасаются за здоровье возрастного боксёра. А особенно потому, что Пол успел показать себя довольно неплохо против опытных бойцов. В послужном списке Джейка много ярких побед против соперников, которые были намного моложе Тайсона, находились в приличном тонусе. А теперь против блогера выйдет Железный Майк, который давно не выступал на серьёзном уровне, а в последнее время сталкивался с серьёзнейшими проблемами со здоровьем. Всё это красноречиво говорит о том, что просто Тайсону совершенно точно не будет.

Майк Тайсон Фото: Justin Setterfield/Getty Images

О реальном положении дел Полу решил напомнить бывший двойной чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе американец Даниэль Кормье: «В бою Майку Тайсону будет почти 60 лет! Он старше меня на 15. Можно ли просто взять и побить его? Если Пол это сделает, это может его похоронить. Так или иначе Джейк в проигрышной ситуации. Не знаю, думал ли он над этим боем так тщательно, как следовало бы. Если Джейк Пол нокаутирует Майка, всё может быть кончено. Майка очень любят зрители, и в этом вся опасность такого поединка. Думаю, Джейк допустил ошибку, потому что, если он выиграет, у парня будут проблемы».

Бывший рефери UFC, а ныне комментатор и аналитик Большой Джон Маккарти и вовсе призвал отменить этот поединок. Он уверен, что в его проведении нет никакого смысла: «Это сводит меня с ума. Я люблю Майка Тайсона. Он был великим бойцом. Но в боксе важна скорость, и Майк её потерял… всю свою скорость. Неважно, в какой он форме сейчас, ему 57 лет, и понадобится целая вечность, чтобы вернуть былую форму. Когда он выйдет на ринг, то быстро устанет. Он устанет гораздо быстрее, учитывая его возраст. Да, у него будет какая-то мощь, но ему не хватит скорости, чтобы донести её до цели. Я смотрю на этот бой и думаю: «Как вам всем не стыдно?»

Джейк Пол Фото: Al Bello/Getty Images

Похожего мнения придерживается и Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола: «Подставной бой. Как Джейку Полу не стыдно? Молодой парняга. Вызывает на бой Тайсона, которому 57 лет, который давно вышел из кондиций. Сейчас он – больной человек, не слезающий с марихуаны. Чего Полу не хватает в жизни? Хочешь адреналина, вызови Фрэнсиса Нганну. Если ты такой смелый. Нганну хоть и не боксёр, но что-то близкое к этому. Ему хотя бы не 57 лет».

Ещё жёстче по Полу прошёлся экс-чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч. Раньше он заявлял, что готов подраться с Джейком лично. А теперь призвал проявить к прославленному ветерану профессионального бокса уважение.

Карл Фроч экс-чемпион мира в суперсреднем весе «Этот клоун, Джейк Пол, дерётся с Майком Тайсоном. Вскоре я у себя на YouTube-канале начисто разгромлю Джейка Пола. Уже делал это несколько раз и сделаю снова. Ух и достанется ему от меня. Они могут зарабатывать на этом деньги, но драться с Майком Тайсоном — это неуважение. Это позорно».

Отдельную порцию критики Пол получил в социальных сетях от фанатов. Там также уверены, что Джейк специально выбрал возрастного соперника, который не сможет оказать молодому блогеру серьёзного сопротивления из-за проблем со скоростью и выносливостью. Более того, многие прямо призывают отменить поединок. Если это действительно случится, профессиональный бокс потеряет очень статусное и громкое противостояние. Но Тайсон получит возможность обезопасить своё здоровье. Осталось понять, насколько Пол готов пойти до конца против мнения аудитории и легенд единоборств.