Путь Нганну наоборот. Джошуа тренирует удары ногами и готов дебютировать в ММА

В последние годы наметилась не лучшая тенденция для ММА-промоушенов. Бойцы смешанных единоборств всё чаще заговаривают о том, что хотят попробовать свои силы в боксе и провести несколько денежных поединков.

Прецеденты есть — Конор Макгрегор открыл дорогу боем с Флойдом Мейвезером, Фрэнсис Нганну сейчас закрепляется в элите бокса и провёл два боя с такими звёздами, как Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа. И есть масса других примеров, как Крис Сайборг или Нейт Диаз, которые не так часто оказываются на слуху именно в качестве боксёров.

Фрэнсис Нганну — Тайсон Фьюри Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Однако после того, как Джошуа брутально нокаутировал Фрэнсиса Нганну, появились разговоры о том, что и сам Эй Джей неплохо мог бы смотреться и в ММА. Первым заговорил об этом бывший доминирующий чемпион UFC Деметриус Джонсон, предположивший, что британец справился бы с Нганну и в октагоне: «Я думаю, Джошуа смог бы это сделать. Это была бы перестрелка в стойке. Эй Джей хорошо чувствует дистанцию. Руками он работает лучше Фрэнсиса, плюс он смог бы заставить Нганну мазать с ударами. У Нганну был бы шанс, если бы он сменил тактику и перевёл бы Джошуа в клинч или в борьбу. Но Джошуа очень атлетичен. Думаю, он сумел бы уйти от прохода и нагрузить Нганну ударами».

Звучит перспективно и интересно с учётом того, что Джошуа действительно выглядит человеком, который мог бы неплохо проявить себя в смешанных единоборствах. Даже на некоторых тренировках он отрабатывает кики и выкладывает соответствующие видео в социальные сети. К слову, Энтони уже не раз высказывался на тему перехода в ММА. Делает он это с определённой периодичностью, цитаты появляются раз в два-три года.

В 2018 году Стипе Миочич активно зазывал Джошуа в UFC, продвигал идею боя и был готов даже сам выйти на ринг. Тогда же фигурировали дикие слухи о том, что в UFC готовы предложить боксёру $ 500 млн. Джошуа тогда идею воспринял с энтузиазмом: «Я на 100% готов работать с Даной Уайтом. У меня отличные рабочие отношения с нынешним промоутером Эдди Хирном, который сам открыт к сотрудничеству с президентом UFC. Если интерес Уайта будет реальным, то я уверен, что мы с Даной сможем организовать отличные поединки и заработать неплохие деньги на этом. Если люди захотят этого, а я сердцем почувствую, что принял верное решение, то почему нет? В любом случае это будет всего лишь ещё один бой. И дело не только в деньгах. Я буду тренироваться, а не просто выйду за чеком. Бойцовский спорт — серьёзный спорт. Сотрясения мозга, сломанные рёбра и прочие радости. Я должен серьёзно к этому относиться. Зачем делать деньги, если потом не сможешь насладиться ими?».

Пожалуй, именно шесть лет назад возможность затащить Джошуа в октагон была самой реальной, потому что спустя два года Эй Джей уже был настроен немного скептически и переживал за глаза: «Я уважаю то, что они делают, я уверен, что они уважают то, что мы делаем. Пока я овладею боксом в совершенстве, думаю, я буду слишком стар, чтобы переходить в ММА. Я избит и покалечен с ног до головы. Знаете, у меня не останется глаз, если я попаду в ММА».

Энтони Джошуа Фото: Getty Images

А в прошлом году Энтони философски отметил, что всё упирается в бизнес — если бои в ММА будут приносить деньги, то он готов. Но прямо сейчас в профессиональном боксе есть шейхи из Саудовской Аравии, которые готовы закрывать все «хотелки» бойцов, так что Джошуа точно повременит с возможностью биться в UFC или, например, PFL.

Однако в истории уже бывали случаи, когда боксёр соглашался на правила ММА и проводил бой. В 2010 году Джеймс Тони провёл бой с экс-чемпионом UFC Рэнди Кутюром. Там всё закончилось весьма ожидаемо — Кутюр перевёл Тони и быстро задушил. Позже о своём желании выступить в смешанных единоборствах заявлял Флойд Мейвезер, активно раскручивавший реванш с Макгрегором. Тогда к делу подключился и Тайрон Вудли, который якобы тренировал Флойда и подтягивал с ним борьбу. В итоге дело дальше разговоров не пошло.

А не так давно Деонтей Уайлдер утверждал, что сломает всех в UFC и готов подписать контракт с промоушеном. Однако акции Бронзового бомбардировщика сильно понизились после поражения от Джозефа Паркера, так что сейчас его потенциальный вояж в ММА не очень интересен фанатам. Получается, что амбассадором бокса в смешанных единоборствах является Кларисса Шилдс. Непобеждённая абсолютная чемпионка в двух весовых категориях, двукратная олимпийская чемпионка периодически заглядывает в PFL — там с борьбой всё ужасно, Шилдс не может подниматься из партера, но в стойке потрясает соперниц. Рекорд пока 2-1, но перспективы не чемпионские.

Пока нет реально успешных примеров, чтобы боец ММА успешно выступал в боксе и наоборот. Так что, возможно, Джошуа стоит задуматься об этом. Есть шанс стать звездой и там.