Казахского Брюса Ли выгнали из UFC, но спасут японцы. У Жумагулова две жены и яркий образ

Rizin продолжает активно искать новых звёзд, которые способны привлечь аудиторию, стать настоящими яркими вспышками. А теперь в промоушен рвётся боец, совсем недавно выступавший в UFC. Жалгас Жумагулов выразил готовность подписать контракт с лигой, а также бросил первый вызов. 35-летний представитель Казахстана провалился в США и был уволен. Но после этого успел вернуться на победную тропу и теперь очень хочет перебраться в Японию. В Rizin же ему могут дать всё то, чего Жалгасу так не хватало за океаном.

Жалгас с самого начала 2024 года рвётся в Rizin. Он бросил вызов топовому японскому бойцу Хиромасе Огикубо. 37-летний боец с рекордом 28-9 перед завершением карьеры планирует провести ещё несколько поединков. И в последнем бою он оказался сильнее Джона Додсона, которого одолел единогласным решением судей. Огикубо считается одним из любимчиков фанатов смешанных единоборств в Японии. Поэтому поединок с ним может стать счастливым билетом для Жумагулова. Но на этом представитель Казахстана не остановился и обратился даже к президенту лиги.

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Жалгас приходил в UFC в статусе потенциальной звезды, однако откровенно провалился. Он дебютировал в лучшем промоушене на планете 11 июля 2020 года и успел провести семь боёв. Но победу одержал всего лишь одну. Досрочно получилось финишировать Джерома Риверу. А вот в остальных поединках дело неизменно приходило к поражениям. Конечно, у Жалгаса был довольно серьезный повод апеллировать к судейству. А всё потому, что досрочно представитель Казахстана проиграл лишь однажды. Три последних же поражения — неизменно раздельным судейским решением — получились довольно спорными. Поэтому Жумагулов часто пытался ругаться с рефери.

Жалгас Жумагулов Фото: Chris Unger/Getty Images

Жалгас может отлично «зайти» фанатам в Японии. А всё потому, что у него очень яркий образ. Жумагулов выглядит очень эпатажно. А ещё копирует легендарного Брюса Ли. И даже рассказал, что его часто называют именно так: «В основном мне все говорят Брюс Ли. В Америке почему-то все Хасбулла говорят, не знаю, чем похожи мы. Даже когда я просто по Майами двигаюсь, что-нибудь беру, ко мне поворачиваются и спрашивают: «Ты Брюс Ли?» Я в молодости ходил с такой стрижкой, чёлка, конечно, не такая была. Я пошёл, ножницы купил и сам себя перед зеркалом подстриг».

А ещё у Жалгаса довольно необычные семейные ценности. Дело в том, что у Жумагулова… две жены. А ещё – семеро детей. Почему так? Сам Жалгас попытался это объяснить: «В чëм потребность заводить вторую жену? Ну как? Мужчины так созданы, что у нас сердце как гранат. Многие говорят «я однолюб», но сейчас его оставь один на один с красивой девушкой, и я посмотрю на него, каким он будет однолюбом. Это же ложь, не бывает такого. Я тоже однолюб — один люблю всех (смеётся). Всевышний нам разрешил до четырёх жен иметь. Зачем изменять своей жене, приносить грязь домой, а так — официально взял, и всё… Чего тут скрывать? Любой мужчина любит женщин, потому что нас так создал Всевышний».

Жалгас Жумагулов Фото: Chris Unger/Getty Images

Жалгас – яркая персона. Конечно, на уровне UFC проявить себя не получилось. Но после увольнения Жумагулов успел вернуться на победную тропу. Он оказался сильнее Масато Накамуры техническим нокаутом, а затем одолел Кливленда Маклина единогласным решением судей. Теперь же представитель Казахстана рвётся в Rizin, где может стать одной из главных звёзд в своей весовой категории.