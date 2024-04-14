Проклятие полутяжёлого веса снято. Перейра уничтожил Хилла и защитил пояс чемпиона UFC

В ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене» прошёл юбилейный турнир UFC 300. Главным событием вечера стал титульный бой в полутяжёлой весовой категории между действующим чемпионом Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

Алекс Перейра — уникальный персонаж. Проведя всего семь поединков в UFC, он успел завоевать два пояса. В конце 2022 года он стал чемпионом среднего веса, прервав правление Исраэля Адесаньи, но уже в следующем бою утратил пояс в реванше. После этого бразилец с каменным лицом и каменными кулаками перешёл в полутяжёлый вес. Там он одолел в трудном поединке Яна Блаховича, а в ноябре прошлого года отправил в нокаут Иржи Прохазку и стал новым чемпионом UFC, завоевав второй пояс.

Джамал Хилл ещё недавно тоже был чемпионом. В январе 2023 года он выиграл титул в кровавом поединке с Гловером Тейшейрой, который сейчас тренирует Перейру. Впрочем, правление получилось недолгим. Хилл летом получил травму ахилла и добровольно сложил с себя чемпионские полномочия, чтобы не задерживать дивизион. Теперь Джамал восстановился, устроил небольшое шоу на пресс-конференции перед турниром и постоянно заявлял о намерении вернуться и снова забрать пояс.

Перейра начал традиционно — с лоу-кика — и спокойно продолжил подбирать дистанцию. Хилл пытался занять центр октагона, выбрасывал кики и периодически угрожал правой рукой. В целом темп был очень неспешный. Оба опасались мощи друг друга и не форсировали события, предпочитая одиночные удары с дистанции. Алекс в основном отрабатывал по ногам и по корпусу, стремясь замедлить Хилла.

За две минуты до конца раунда Перейра впервые по-настоящему разрядился смертоносным левым хуком и снёс Хилла на канвас, где просто безжалостно забил бывшего чемпиона локтями, а потом ещё и ярко отпраздновал.

Перейра снял проклятие полутяжёлого веса. Со времён Джона Джонса ни одному чемпиону не удавалось защитить пояс в бою с полутяжеловесами. Алекс удосрочил очередного бывшего чемпиона и продолжает бить рекорды UFC. Что дальше, Поатан?