Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Василий Ломаченко — Джордж Камбосос, дата и время боя, где смотреть, онлайн-трансляция, титул чемпиона мира, полный кард

Ломаченко — Камбосос: Василий справится со сложным вызовом и вернёт титул чемпиона. LIVE
Яхья Гасанов
Василий Ломаченко — Джордж Камбосос
Комментарии
Победа над австралийцем снова сделает Лому звездой.

12 мая в городе Перт (Австралия) на «RAC Arena» пройдёт большой боксёрский турнир, который возглавит поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом за вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF. На кону также будет стоять пояс IBO, которым владеет Камбосос.

Ломаченко возвращается после довольно спорного поражения от Девина Хейни. Камбосос также проигрывал Хейни, но уже успел закрыть это поражение победой в претендентском бою с Макси Хьюзом.

Также на этом турнире свой седьмой бой в профессиональной карьере проведёт Имам Хатаев. Его соперником станет Ричард Болотник.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Что нужно знать о сопернике Ломаченко:
Свирепый австралиец — угроза карьере и наследию Ломаченко. Василий принял сложнейший вызов
Свирепый австралиец — угроза карьере и наследию Ломаченко. Василий принял сложнейший вызов

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир с главным боем Ломаченко — Камбосос Когда состоится боксёрский турнир с боем Ломаченко — Камбосос Полный кард турнира с главным боем Ломаченко — Камбосос
Live Яхья Гасанов

😇 Боб Арум: думаю, Ломаченко победил в бою с Хейни

«Ломаченко по-прежнему великий боец. Думаю, он победил в поединке с Девином Хейни в прошлом году. Но судьи решили иначе. Нужно уважать их решение.

Джордж Камбосос – очень хороший боксёр. Он всегда в хорошей форме. Это будет тяжёлый бой. Посмотрим, кто выйдет победителем. У меня большая привязанность к Василию. Он потрясающий парень, отличный семьянин, отличный отец. Нас ждёт отличный бой.

Для меня было бы большим удовольствием увидеть поединок Ломаченко и Шакура Стивенсона. Было бы здорово посмотреть, как два опытных парня сражаются друг с другом», — сказал Арум на канале Fight Hub TV в YouTube.

16:34 Яхья Гасанов

🤔Стивенсон не сомневается в победе Ломаченко

А потом Шакур сам хочет сразиться с Василием.

«Я думаю, что Ломаченко остановит Камбососа. Полагаю, Камбосос не дотягивает до высокого уровня. Потом будет моя очередь. Мне кажется, я должен встретиться с Ломаченко», — приводит слова Стивенсона BoxingScene со ссылкой на его соцсети.

16:33 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Ломаченко — Камбосос

Транслировать турнир будут на платформах ESPN+ и Sky Sports. В России бой показывать не будут. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, где расскажет о самых интересных событиях.

16:33 Яхья Гасанов

😅Камбосос утверждал, что его к бою готовят «русские убийцы»

«У меня очень хороший тренер. Его зовут Антон – один из лучших олимпийских тренеров в России. К нам в лагерь приезжают русские убийцы. Ну, бывшие советские убийцы. Они помогают мне готовиться. Оценивают тренировочный процесс. Сейчас мне надо усовершенствовать свой стиль, и в этом мне будут помогать парни с европейским, русским, советским и украинским стилем», — сказал Камбосос на канале FightHype.com в YouTube.

16:33 Яхья Гасанов

Когда состоится боксёрский турнир с боем Ломаченко — Камбосос

Турнир состоится 12 мая в австралийском городе Перт. Трансляция турнира начнётся в 14:00 по московскому времени.

16:33 Яхья Гасанов

🏆 Ломаченко: моя цель — снова стать чемпионом мира

«Прямо сейчас моя цель – снова стать чемпионом мира. После этого я могу задуматься о том, чтобы стать абсолютным чемпионом.

Это правильный бой, потому что он даёт возможность вновь завоевать мировой титул. К тому же я никогда не был в Австралии. Всегда хотел побывать там, и это хорошая возможность», — сказал Ломаченко на пресс-конференции.

16:32 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Ломаченко — Камбосос

Василий Ломаченко — Джордж Камбосос;
Эндрю Молони — Педро Гевара;
Нина Хьюз — Чернека Джонсон;
Джозеф Гудолл — Файга Опелу;
Имам Хатаев — Ричард Болотник.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android