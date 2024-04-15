Ломаченко — Камбосос: Василий справится со сложным вызовом и вернёт титул чемпиона. LIVE

12 мая в городе Перт (Австралия) на «RAC Arena» пройдёт большой боксёрский турнир, который возглавит поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом за вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF. На кону также будет стоять пояс IBO, которым владеет Камбосос.
Ломаченко возвращается после довольно спорного поражения от Девина Хейни. Камбосос также проигрывал Хейни, но уже успел закрыть это поражение победой в претендентском бою с Макси Хьюзом.
Также на этом турнире свой седьмой бой в профессиональной карьере проведёт Имам Хатаев. Его соперником станет Ричард Болотник.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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😇 Боб Арум: думаю, Ломаченко победил в бою с Хейни
«Ломаченко по-прежнему великий боец. Думаю, он победил в поединке с Девином Хейни в прошлом году. Но судьи решили иначе. Нужно уважать их решение.
Джордж Камбосос – очень хороший боксёр. Он всегда в хорошей форме. Это будет тяжёлый бой. Посмотрим, кто выйдет победителем. У меня большая привязанность к Василию. Он потрясающий парень, отличный семьянин, отличный отец. Нас ждёт отличный бой.
Для меня было бы большим удовольствием увидеть поединок Ломаченко и Шакура Стивенсона. Было бы здорово посмотреть, как два опытных парня сражаются друг с другом», — сказал Арум на канале Fight Hub TV в YouTube.
🤔Стивенсон не сомневается в победе Ломаченко
А потом Шакур сам хочет сразиться с Василием.
«Я думаю, что Ломаченко остановит Камбососа. Полагаю, Камбосос не дотягивает до высокого уровня. Потом будет моя очередь. Мне кажется, я должен встретиться с Ломаченко», — приводит слова Стивенсона BoxingScene со ссылкой на его соцсети.
Где смотреть турнир с главным боем Ломаченко — Камбосос
Транслировать турнир будут на платформах ESPN+ и Sky Sports. В России бой показывать не будут. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, где расскажет о самых интересных событиях.
😅Камбосос утверждал, что его к бою готовят «русские убийцы»
«У меня очень хороший тренер. Его зовут Антон – один из лучших олимпийских тренеров в России. К нам в лагерь приезжают русские убийцы. Ну, бывшие советские убийцы. Они помогают мне готовиться. Оценивают тренировочный процесс. Сейчас мне надо усовершенствовать свой стиль, и в этом мне будут помогать парни с европейским, русским, советским и украинским стилем», — сказал Камбосос на канале FightHype.com в YouTube.
Когда состоится боксёрский турнир с боем Ломаченко — Камбосос
Турнир состоится 12 мая в австралийском городе Перт. Трансляция турнира начнётся в 14:00 по московскому времени.
🏆 Ломаченко: моя цель — снова стать чемпионом мира
«Прямо сейчас моя цель – снова стать чемпионом мира. После этого я могу задуматься о том, чтобы стать абсолютным чемпионом.
Это правильный бой, потому что он даёт возможность вновь завоевать мировой титул. К тому же я никогда не был в Австралии. Всегда хотел побывать там, и это хорошая возможность», — сказал Ломаченко на пресс-конференции.
Полный кард турнира с главным боем Ломаченко — Камбосос
Василий Ломаченко — Джордж Камбосос;
Эндрю Молони — Педро Гевара;
Нина Хьюз — Чернека Джонсон;
Джозеф Гудолл — Файга Опелу;
Имам Хатаев — Ричард Болотник.