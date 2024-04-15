Ломаченко — Камбосос: Василий справится со сложным вызовом и вернёт титул чемпиона. LIVE

12 мая в городе Перт (Австралия) на «RAC Arena» пройдёт большой боксёрский турнир, который возглавит поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом за вакантный титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF. На кону также будет стоять пояс IBO, которым владеет Камбосос.

Ломаченко возвращается после довольно спорного поражения от Девина Хейни. Камбосос также проигрывал Хейни, но уже успел закрыть это поражение победой в претендентском бою с Макси Хьюзом.

Также на этом турнире свой седьмой бой в профессиональной карьере проведёт Имам Хатаев. Его соперником станет Ричард Болотник.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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