Свирепый австралиец — угроза карьере и наследию Ломаченко. Василий принял сложнейший вызов

Василий Ломаченко в 35 лет продолжает оставаться одним из самых ярких боксёров в своём дивизионе. Он шёл на серии из трёх побед и выглядел мощно, но в последнем поединке всё-таки потерпел поражение от Девина Хейни. Бой получился очень близким, а судейское решение – спорным. Поэтому Ломаченко рассчитывал на незамедлительный реванш. Но в очереди к чемпиону стоит ещё один парень, с которым и предстоит встретиться Василию.

Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса смог быстро преобразиться. Помогли победы, которые вернули уверенность в собственных силах. Масаёси Накатани был отправлен в нокаут в девятом раунде. А затем получилось одолеть Ричарда Комми и Джамейна Ортиса единогласным решением судей. Поэтому Василий совершенно справедливо добрался до боя за звание абсолютного чемпиона мира. Правда, противостояние с Хейни обернулось разочарованием. И, кажется, оно действительно было не самым справедливым.

А теперь Ломаченко ждёт настоящее испытание на прочность. Инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщил, что 12 мая в Перте (Австралия) Василия ждёт поединок за вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (21-2, 10 KO). За всю карьеру тот оступился лишь дважды. И примечательно, что оба раза Свирепый проигрывал единогласным решением судей именно Хейни. Поэтому теперь австралиец всячески выбивает для себя третий поединок.

Для каждого из боксёров этот бой – огромный шанс. Можно практически не сомневаться, что победитель получит поединок с Хейни. Поэтому мотивация парней будет буквально зашкаливать. Ломаченко в битве с Девином наглядно продемонстрировал, что готов к самым серьёзным вызовам. Но и Камбосос – совсем не подарок. А на родной земле австралиец и вовсе может стать силой, которую будет невозможно остановить. Поэтому над карьерой Василия нависла реальная угроза. Если он проиграет второй поединок подряд, то может позабыть о чемпионских амбициях.

Стоит отметить, что в Ломаченко очень сильно верят коллеги по цеху. Очень любопытный прогноз на поединок оставил чемпион мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг), американец Реджис Прогрейс: «Я думаю, это Лома. Лома побьёт его. Думаю, стилистически он должен быть способен легко побить его. Камбосос — это хороший боец, но Лома сейчас… Я всё ещё отдаю победу Ломаченко. Они говорят про возраст и подобные вещи, но я считаю, что Лома хорошо выглядел против Девина».

Ломаченко приучил к тому, что принимает даже самые серьёзные вызовы. Он только-только отошёл от поражения от Хейни, но уже готов сразиться с ещё одним опаснейшим соперником. Правда, на кон в этом противостоянии будет поставлено очень много. Фактически Василий рискует карьерой и наследием. Но если он справится, то практически железно получит титульный реванш с Девином. Поэтому Ломаченко прекрасно понимает, чем он рискует и ради чего.