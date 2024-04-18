Король ринга: трагическая история самого молодого чемпиона Англии по боксу Джема Белчера

15 апреля 1781 года, 243 года назад, в городе Бристоль родился самый юный чемпион Англии по боксу – Джем Белчер. За свою непродолжительную карьеру Белчер, которого называли Королем ринга и Наполеоном ринга, сумел стать чемпионом сразу в двух весах и победить довольно именитых боксёров того времени.

Джему было просто суждено стать боксёром. Его дед по материнской линии — Джек Слэк – также был чемпионом Англии и даже побеждал самого Джона Джека Бротона – составителя свода боксёрских правил, по которым проводились поединки в XVIII–XIX веках. Поэтому с раннего детства Белчер дрался и делал это довольно успешно.

Говорят, он проводил бои уже в 12 лет, однако широкую известность в Англии получил в 17 лет, когда после двух побед в официальных поединках он сразу же подрался за титул в среднем весе с действующим чемпионом Англии Томом Джонсоном. Бои в те времена проходили по уникальным правилам, в которых не было ограничения по раундам, а сами раунды не были ограничены по времени. Отрезок заканчивался, когда один из боксёров оказывался на полу. После этого ему давалось 30 секунд на восстановление, и если он мог продолжить бой, то боксёры снова сходились.

В те времена поединки могли длиться часами, но молодому Белчеру хватило всего 30 минут для того, чтобы разобраться с Томом Джонсоном и стать новым чемпионом Англии. И всё это за три дня до своего 18-летия!

На этом Белчер не остановился. Спустя полгода, в январе 1800 года, Джем подрался уже за титул в тяжёлом весе, при этом сам Белчер весил в районе 70 кг и никак не походил на тяжеловеса. Опытный Джек Бартоломью, действующий чемпион Англии на тот момент, тоже не был природным тяжеловесом, но на фоне Белчера выглядел гораздо крупнее. Опыт и габариты говорили за Джека, который был фаворитом. Белчер и Бартоломью закатили бой, который длился несколько часов и завершился вничью. Изнурённые боксёры согласились на ничейный исход, а после этого договорились на реванш.

В повторном поединке Белчер проиграл первый раунд, но после этого забрал инициативу и попросту избивал Бартоломью, пока тот не капитулировал. Двойной чемпион Англии в 18 лет – фантастическое достижение. Джем был уникальным боксёром по тем временам, обладал современной техникой и, кстати, хорошо боролся: да, в те времена по правилам можно было проводить и броски.

После этого Джем успешно защищал свои титулы, причём с каждым разом уровень оппозиции возрастал, и многие считали, что если не в этом, то в следующем поединке Белчер проиграет. Но Джем выносил всех, причём делал это очень быстро по меркам того времени. Казалось, всё складывается для Белчера как нельзя лучше: его обожали и любили в Англии, он был непобеждённым чемпионом и купался в лучах славы. Но в 1801 году случился поворотный момент, который изменил судьбу Белчера.

В совершенно нелепой ситуации, играя в нечто наподобие современного сквоша, Джем лишился глаза, в который прилетел мяч. После этого Белчер решил завершить карьеру и сконцентрироваться на тренерской работе. Он стал менеджером восходящей звезды боксёра Хена Пирса, из которого за два года сделал чемпиона Англии. И тут же стал ревновать к славе Пирса, не придумав ничего лучше, чем провести бой со своим же учеником. Да, Пирс и Белчер сошлись через два месяца после того, как Хен стал чемпионом. Хоть поединок и получился долгим, но более молодой Пирс расправился с одноглазым учителем, который в одном из раундов просто отказался от продолжения боя.

Ну а дальше Белчер, будучи владельцем бара, ушёл в депрессию и начал спиваться. Единственное, что интересовало Джема больше, чем выпивка, – это бои. В 1807 году он вернулся в бокс и провёл поединок против ровесника Тома Крибба. Это была настоящая мясорубка из более чем 40 раундов. Одноглазый Белчер имел не одну возможность победить, но всё же не дожал соперника, а Крибб выдержал натиск Джема и заставил соперника капитулировать.

Через два года Белчер провёл ещё один бой против Тома Крибба, при этом поставив на себя все свои деньги. Джем доблестно сражался, но это было избиение: Том заметно прибавил за время, прошедшее с их первой встречи, а Белчер — наоборот. Более 30 раундов Джем держался, однако снова проиграл и ушёл в депрессию.

После боя Джем устроил дебош в баре и был арестован. Он провёл в тюрьме месяц и за это время лишился здоровья. Белчер едва не умер от пневмонии, его печень страдала от алкоголя. В июле 1811 года Джем скончался. Король ринга оставил о себе память на долгие годы и был одним из самых известных боксёров своего поколения. И это несмотря на то, что его карьера, как, собственно, и жизнь, была непродолжительной.

О Джеме Белчере рассказывал в своём романе «Родни Стоун» Артур Конан Дойл, также о жизни легендарного боксёра был снят художественный фильм «Боец: Король ринга».