«Люди переоценивают Бивола». У Дмитрия мало шансов отобрать пояса Бетербиева

Уже 1 июня состоится долгожданный поединок не только для российских болельщиков, но и для мирового бокса. Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол определят абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Это действительно большой бой по всем меркам — два обученных высокоуровневых боксёра, которые деклассируют соперников разными способами, при этом оба ещё ни разу не проигрывали в профессионалах.

Бивол накопил 22 победы, Бетербиев — 20, а с учётом уровня оппозиции обоих, это большое достижение. На двоих у них уже больше 15 титульных поединков. И, как это часто бывает, в войне двух противоположных стилей мнения экспертов о возможном победителе этого боя сильно разнятся.

В основном отмечается игровой стиль Бивола, который за счёт этого очень легко расправляется с соперниками. Дмитрий очень лёгок на ногах, постоянно двигается и обстреливает оппонентов многоударными сериями. К тому же за счёт скорости он успевает на челноке резко сокращать и разрывать дистанцию, чтобы минимизировать попадания по себе. В защите Бивол умеет наглухо перекрыться и вовремя отпружинить от канатов, а ещё он не был в полноценном нокдауне. Был лишь случай в бою с Джо Смитом, который слегка потряс россиянина, но того спас гонг.

На этом фоне Бивол кажется едва ли не совершенным боксёром, которого сложно остановить, но экс-чемпион мира Александр Гвоздик считает немного иначе: «Я бы поставил на Бетербиева. Это хороший бой. Я не спарринговал с Биволом, поэтому не знаю, как он справится с мощью Бетербиева. У Бивола, безусловно, отличная работа ног, но Бетербиев прекрасно знает, как резать углы. Думаю, ему удастся прижать Бивола к канатам. Если вы посмотрите бой Бивол — Канело, то у Канело никогда не было проблем с тем, чтобы прижать его к канатам.

Проблема для Бивола в том, что сила Бетербиева на другом уровне. При всём уважении к боксёрским навыкам Канело он не так силён, как Бетербиев. Именно здесь, я думаю, у Бивола возникнут проблемы, если только он не сможет использовать свою работу ног, чтобы нарушить его ритм. Я просто думаю, что Бетербиев будет слишком силен. Это бой 50 на 50, но если бы я ставил деньги, то поставил бы на Бетербиева. Бетербиев от природы намного крупнее Бивола, я слышал, что Бивол на самом деле не такой уж и тяжёлый. Это сыграет свою роль, потому что Бетербиев будет больше, сильнее и тяжелее. Бивол — отличный боец, но, по моему личному мнению, его переоценивают. Он хорош, но люди думают, что он непобедим, а я так не думаю. Я не думаю, что Бетербиев тоже так думает, это будет очень тяжёлый бой для Бивола».

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Главная ошибка — считать Бетербиева однобоким панчером, который полагается исключительно на силу удара. Безусловно, нокаутирующая мощь — шикарное подспорье, и глупо отрицать её значимость, но Артур работает очень грамотно. Как и отметил Гвоздик, Бетербиев шикарно режет углы и читает попытки соперников уйти с линии удара. Это помогает оказывать постоянное давление на оппонентов, к тому же Артур действительно довольно мощный для своего веса, так что зажимать к канатам он сможет кого угодно. В том числе и Бивола.

Бывший спарринг-партнёр Дэн Азиз объяснял, в чём сложность нахождения на ринге с Бетербиевым: «Знаете, как это — боксировать с Бетербиевым? С каждым проведённым раундом тебе кажется, что ринг становится всё меньше и меньше. Такое впечатление, что он как-то сужается. Вот что ты чувствуешь, когда с ним боксируешь. Это всё он делает за счёт прессинга и мощи. Но это не только прессинг и мощь. Это ещё и боксёрское мастерство. Мне нравится Бетербиев».

Не так давно Бивол боксировал с Линдоном Артуром, и британец тоже отмечает, что Бетербиев куда более искусный боксёр, чем кажется со стороны: «Я не уверен в том, что Биволу хватит ударной мощи, чтобы сбросить соперника с себя. Я с обоими боксировал. Но с Бетербиевым – в тренировочных перчатках. Скажу, что у него нет разового нокаутирующего удара. Но у него тяжёлые кулаки. Ты чувствуешь буквально каждый его удар. Бивол просто очень хорош. Бетербиев – тоже. Зря о нём думают, что он просто обычный ломовик. Это не так. Очень умный, очень последовательный. Он знает, что делает. Очень хорошо обрезает углы ринга. Здорово блокирует удары, хорошо контратакует. Он очень хорош. И я с нетерпением жду этого боя».

То же самое говорит и тренер Линдона. Он считает, что Бивол смог контролировать Канело, но с Бетербиевым такого проделать не получится. Артур просто слишком большой, чтобы Дмитрий его мог прижать, как любого другого соперника.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Мощь, умение резать углы, габариты, сила удара — эти факторы играют в пользу Бетербиева. Такого набора вполне достаточно для того, чтобы перебоксировать Бивола. Возможно, у Дмитрия получится оборвать хотя бы серию нокаутов от Артура, но есть все шансы на то, что Бетербиев добавит в свою коллекцию четвёртый пояс.

Стиля Бивола просто может не хватить на то, чтобы остановить столь грозного соперника. Недостаточная мощь Дмитрия станет его проблемой в таком поединке, потому что Бетербиев будет продолжать давить от первого раунда до последнего и рано или поздно добьётся своего.