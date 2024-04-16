Бою Бивола и Бетербиева – быть! Россияне ударили по рукам и сразятся за уникальный пояс

Фанаты профессионального бокса ждут предстоящие события с огромным нетерпением. Сначала за звание абсолютного чемпиона мира сразятся Александр Усик и Тайсон Фьюри. А затем в ринг выйдут два россиянина – Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Совсем недавно разговоры об этом поединке вызывали большую тревогу. А всё потому, что никакой официальной информации не было. Но 15 апреля состоялась первая пресс-конференция, на которой объявили о проведении боя. Поединок состоится 1 июня на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). И противостояние обещает навсегда войти в историю.

На кон в этом поединке будет поставлено всё. Россияне сразятся сразу за пять поясов. Почему пять? Титулы WBC, IBF и WBO принадлежат Бетербиеву, WBA – Биволу. А ещё в Саудовской Аравии подготовили уникальный пояс специально для этого события. На нём будет красоваться надпись «Непобеждённый», что ещё раз подчёркивает значимость битвы соотечественников. Презентовать новый пояс позвали одного из самых легендарных боксёров в истории – Роберто Дюрана. А тот появился на публике так, будто через пару минут сам выйдет в ринг.

Роберто Дюран с поясом Фото: Richard Pelham/Getty Images

15 апреля во время пресс-конференции бойцы успели высказаться о предстоящем противостоянии. Первым слово взял Бивол, который не стал делать выпадов в сторону соперника: «Это великолепный бой не только для меня, но и для всех поклонников бокса. Садовская Аравия устроит этот поединок, за что благодарю её. Когда я стал профессиональным боксёром, моей целью было стать абсолютным чемпионом. Я рад, что 1 июня сражусь за все пояса».

А вот Бетербиев не упустил прекрасной возможности сделать выпад в сторону оппонента: «Я вижу ещё один пояс. Я коллекционирую пояса, и мне нужен ещё один. Крупнейший ли это вызов? Посмотрим. Что я думаю об этом поединке? Ничего не думаю, я к нему готовлюсь. Я буду готов к этому бою и, надеюсь, готов на 400%».

Артур Бетербиев на пресс-конференции Фото: Mark Robinson/Getty Images

А затем случилось самое интересное. Соперники провели первый стердаун. Конечно, они уже сталкивались лицом к лицу. Случилось это перед поединком Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну. Уже тогда было понятно, что этого противостояния попросту не избежать. Теперь же всё было подтверждено официально. Пути назад больше нет – 1 июня Бетербиеву и Биволу придётся сойтись лицом к лицу в ринге.

Конечно, России будет очень жалко терять одного из непобеждённых чемпионов, но избежать противостояния друг с другом они уже не смогут. На кону – и четыре пояса (плюс бонусный, уникальный), и «нолик» в графе поражений. А ещё 1 июня весь мир будет следить за битвой стилей. Бивол – вязкий и тягучий, очень техничный. Бетербиев – более прямолинейный, но обладающий запредельной нокаутирующей мощью. С точки зрения профессионального бокса и спорта событие может стать главным в 2024 году.