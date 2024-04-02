Последний непобеждённый Цзю. Никите важно не повторить ошибок отца и брата

Минувшие выходные преподнесли фанатам профессионального бокса один из главных апсетов последних лет. Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере – уступил Себастьяну Фундоре раздельным решением судей. А главное, оба пояса, которые стояли на кону, оказались на плечах американца. В итоге теперь в семье Кости остался лишь один непобеждённый боксёр – его младший сын Никита. И Мясник получил нового соперника, с которым проведёт бой через три недели. Никита постарается не повторить ошибок отца и брата, оставить «нолик» в графе поражений.

За свою карьеру младший сын Цзю успел провести восемь боёв. И каждый неизменно завершал своими победами. Стоит отметить, что лишь раз дело дошло до судейского решения. В противостоянии с Беном Хорном Никита победил единогласным вердиктом рефери. При этом тот поединок проходил в шестираундовом формате. А в предыдущем бою с Диланом Биггсом боксёр завоевал первый титул. Цзю стал новым чемпионом Австралии в первом среднем весе. А ещё после того боя Никита намекнул, что собирается развивать карьеру в США.

Никита Цзю чемпион Австралии в первом среднем весе «Что дальше? Лас-Вегас, детка. Биггс был просто препятствием, просто огромным блокпостом на моём пути. Я начинаю бои медленно, это меня заводит. Ничего не бодрит лучше, чем чашка кофе с утра или пропущенный удар».

Но предстоящий поединок всё-таки состоится в Австралии. Бой пройдёт 24 апреля на турнире в Сиднее. Видимо, Никита не собирается повторять ошибок, которые допустили отец и брат. Следующим соперником станет Данило Креати (8-1-1). Австралиец с итальянскими корнями начинал свою карьеру с восьми побед подряд. Но затем последовали два неудачных поединка. Сначала Креати потерпел поражение от Майкла Зерафы. А затем ничейным исходом завершился бой против Маркуса Хейвуда. Карьера 34-летнего бойца пошла на спад.

Никита пока не спешит форсировать события. И дерётся исключительно в Австралии – в максимально привычных условиях. Можно вспомнить, как именно прошёл первый бой Кости, который не завершился победой. Это была вторая битва россиянина в Лас-Вегасе. Уже в первом раунде он успел три раза отправить пуэрториканца Леонардо Маса в нокдаун. Но судья неожиданно решил, что последний удар был нанесён уже после гонга. Впоследствии Атлетическая комиссия признала техническую ничью. Но менеджер Цзю подал протест, в результате чего результат был аннулирован. Ничейный результат вычеркнули. И всё-таки сказалось то, что Костя выступал на «чужой территории». И фактор судейства сработал не в его сторону. Поэтому пока Никите, возможно, не стоит так сильно рваться в Лас-Вегас.

Стоит отметить, что Никите нельзя повторять и ошибок брата Тима. Речь идёт о максимально грамотном подборе специалистов, которые работают в команде боксёра. Мясник не просто так получил своё прозвище. Он буквально забивает соперников в ринге, но при этом зачастую напрочь забывает об обороне. Например, в последнем поединке он даже оказался в нокдауне, а после боя на лице Никиты красовалась большая гематома.

Никита Цзю Фото: Mark Evans/Getty Images

Тим получил обиднейшее повреждение в бою с Себастьяном Фундорой. На самом финише раунда он поднырнул под руку соперника, наткнулся на локоть, а на голове образовалась сечка. Казалось, что такая ситуация является абсолютно штатной. Но работа катмена казалась бесплодной. На протяжении следующих раундов лицо Тима буквально заливало кровью. И остановить ее течение так и не получилось. Многие эксперты и специалисты после боя практически в один голос стали заявлять, что именно плохая работа катмена стала причиной поражения. А Никите стоит обзавестись более грамотным специалистом.

Бой Тим Цзю — Себастьян Фундора Фото: Steve Marcus/Getty Images

Никита – последний непобеждённый Цзю. Но он обладает очень опасным стилем, который может обернуться против него самого. И всё-таки кажется, что Мясник вполне может стать чемпионом, превзойти достижения, которых успели добиться отец и брат. Для этого ему стоит сколотить по-настоящему надёжную команду, а также поработать над стилем ведения боя и техническими аспектами. А предстоящий поединок с Хорном поможет ответить на вопрос – сделал ли Никита выводы из последнего выступления Тима.