Победил, но чуть не рухнул в нокаут. Сын Кости Цзю остался непобеждённым чемпионом

24 апреля в Сиднее (Австралия) состоялся боксёрский турнир, главным событием которого стал поединок с участием непобеждённого Никиты Цзю. Сын легендарного Кости Цзю защищал титул чемпиона Австралии в первом среднем весе в поединке с Данило Креати.

В последнем поединке Никита встречался с Диланом Биггсом, который до этой встречи не проигрывал и был чемпионом страны. А для Цзю это был первый бой за титул. Тем не менее Никита справился и отобрал пояс у Биггса. А до того сын Кости Цзю досрочно побеждал Джека Брубейкера, Бенджамина Боммбера, Бо Белбина и Даркона Драйдена. Вполне неплохая оппозиция для того уровня, на котором сейчас находится Никита. Интересно, что после победы над Биггсом Цзю заявлял о желании покорять Лас-Вегас, но с этим, судя по всему, нужно повременить.

Что касается Данило Креати, то это австралийский боксёр и он на восемь лет старше Никиты. Звёзд с неба Креати не хватает, а на бой за пояс выходит после двух поединков без побед. Данило в начале профессиональной карьеры собрал восемь побед (всего одна досрочная), а потом проиграл решением крепкому Майклу Зерафе. Совсем недавно, 20 марта, Креати бился с Маркусом Хейвудом, и этот бой завершился ничьей. На этом фоне австралиец подошёл к поединку с Никитой Цзю, который, напротив, финиширует почти всех и лишь один раз дошёл до решения.

Цзю начал активно, занял центр ринга и начал выцеливать возможность добраться до головы Креати. Тот, в свою очередь, демонстрировал, что не боится чемпиона, и держал руки опущенными. Никита взрывался резкими комбинациями, несколько раз очень жёстко попал левым крюком и открыл оппоненту небольшую сечку. Во втором раунде Мясник развил успех и снова наказал за опущенные руки, вынудив рефери отсчитать нокдаун. Цзю проваливал Креати и тут же пробивал. Данило пытался отвечать, работал по корпусу Цзю, периодически проходил правый прямой, но этого было недостаточно.

В третьем раунде Никита начал буквально избивать претендента, загоняя его к канатам и расстреливая там. Однако Креати проявил завидную выдержку и выстоял. Чтобы избежать попаданий, Данило периодически очень низко нырял и чуть ли не бросался в борьбу, повисая на Цзю. Это не спасало от форменного избиения, которое Никита устраивал сопернику абсолютно в каждом отрезке.

Изредка Креати попадал, но это нельзя было назвать продуманными атаками — вся надежда была на лаки-панч. И в шестом раунде это едва не сработало. Никита увлёкся атаками и пропустил короткий правый хук, закачался и полез спасаться в клинче. Это было близко к поражению. Уже в следующем отрезке Цзю снова забрал инициативу и контроль над поединком, но Креати по-прежнему крепко стоял и пижонил, убирая руки.

В финальных раундах Никита вкладывался практически в каждый удар и стремился к финишу. Мяснику удалось донести несколько очень плотных панчей до Креати, и в девятом раунде Данило спас только гонг. В финальном отрезке была та же картина, претендент каким-то чудом выдерживал все попадания и не позволил себя финишировать.

Разумеется, исход после такого избиения не мог быть иным — победа Никиты Цзю единогласным решением судей. Сын Кости Цзю не смог удосрочить оппонента, который был ниже классом, но при этом показал, что вполне хорошо дышит всю дистанцию и может справляться с трудностями. Никита остаётся непобеждённым, и есть смысл ждать повышения оппозиции.