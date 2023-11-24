Ярче отца и смелее брата. Никита — самый жёсткий и эффективный боксёр семьи Цзю

В Австралии на неделе прошёл турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого был бой за титул чемпиона страны в первом среднем весе. Младший сын Кости Цзю – Никита Цзю – в невероятно ярком поединке финишировал непобеждённого обладателя пояса Дилана Биггса и стал новым чемпионом Австралии. После боя Никита заявил о желании продолжить карьеру в США, и у него есть всё, чтобы заявить о себе на самом высоком уровне.

В детстве Никита наравне со старшим братом занимался боксом, выступал на различных юношеских турнирах и даже добивался неплохих результатов. Однако начинать профессиональную карьеру младший сын Кости Цзю не захотел: он оставил бокс и решил сделать акцент на образовании. Отучившись на архитектора-дизайнера в одном из самых престижных колледжей Австралии, Никита неожиданно всё же решил вернуться в спорт: гены отца сыграли свою роль, да и успешные выступления старшего брата крепко замотивировали Цзю на возвращение.

Никита дебютировал в профессионалах в марте 2022 года, и уже по первым двум поединкам стало понятно, что у младшего Цзю свой стиль, совершенно не похожий на стиль брата. Австралийцы Аарон Стал и Мэйсон Смит были нокаутированы во втором и первом раундах соответственно, и после такого яркого дебюта Никита сравнил себя с Тимом.

Никита Цзю Фото: Getty Images

«Отец всегда говорит мне, чтобы я был готов к тяжёлой работе и решимости. Если ты собираешься сделать это, ты должен выложиться на 100%. Именно так меня воспитывали. Моего брата называют хирургом на ринге. Я больше похож на мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному. В этом смысле я немного более грязный», – сказал Никита в интервью BoxingScene.

С тех пор за Никитой закрепилось прозвище Мясник, да и сам Цзю-младший вполне его оправдывал в каждом своём поединке. Из семи соперников до Дилана Биггса до решения в бою с Никитой добрался только Бен Хорн, все остальные были нокаутированы.

Не смог устоять и 21-летний Биггс, хотя именно он дал Никите самый сложный бой в карьере на данный момент. Цзю побывал в нокдауне уже на первых секундах, но довольно быстро пришёл в себя и сумел переломить ход поединка. Цзю и Биггс устроили в ринге настоящую рубку, победителем из которой вышел Никита и стал новым чемпионом Австралии. Первый пояс для младшего сына Кости, но на достигнутом он не собирается останавливаться и хочет покорять Америку

Стиль Никиты – пожалуй, самый яркий среди всех боксёров-Цзю. Никита не берёт время на разведку, как его старший брат, не присматривается к сопернику, а сразу начинает оказывать давление, старается задушить оппонента прессингом и давлением, постоянно обрушивая серии с первых минут боя. Никита выглядит значительно мощнее брата, при том, что выступают они в одной весовой категории, и за счёт своих физических данных эффектно разбирается со своими соперниками.

Цзю-младший очень любит зарубиться, любит идти в размены, даже если при этом пропускает. «Нет ничего лучше, чем пропущенный панч. Это как чашка кофе с утра», — прокомментировал свой нокдаун в бою с Биггсом Никита, и эти слова были встречены бурными овациями зала. В Австралии Мясник уже стал не менее популярен, чем старший брат: эффектные победы и яркий стиль сделали Никиту местной звездой. Да и за словом в карман Никита не лезет, постоянно радуя журналистов и фанатов бокса яркими цитатами, что тоже ценится в современном боксе.

Естественно, что физическая мощь сопровождается сильным ударом, и Никита действительно серьёзный панчер. Посмотрите, как исказилось лицо Биггса после того, как Цзю попал ему точно в печень: один удар – и чемпион оказался на полу, хотя всего раунд назад на его лице была улыбка. В этом Никита, кстати, очень похож на Костю: отец тоже обладал мощнейшим ударом, Заб Джуда соврать не даст.

Кости Цзю Фото: Sports Illustrated via Getty Images

И при всём при этом за физической мощью, постоянным напором, желанием зарубиться есть и техника, и бойцовский интеллект младшего Цзю. Если опять вернуться к поединку с Биггсом, то можно обратить внимание, что все четыре стартовых раунда Никита «прикармливал» корпус соперника. Как только Дилан начинал зарубаться с Цзю и забывал про защиту, Никита мощно пробивал по печени. И накопительный эффект от этого в итоге и сыграл решающую роль.

Конечно, при таком стиле младшего Цзю есть вопросы к защите. Сравнивать панч с чашкой кофе – это довольно остроумно, но в каждом своём поединке Никита пропускает довольно много, а в бою с Биггсом – даже неприлично много. Даже после нокдауна, когда, по-хорошему, нужно было отклинчеваться и прийти в себя, Никита снова попёр на Дилана, забыв про защиту. Но в этом весь Никита – он боксирует ярко, зрелищно, и при этом опасно для себя. В то же время Цзю-младший уже не раз доказал всем, что умеет держать удар. Биггс, к примеру, обрушивал на Никиту всю свою мощь, но, помимо нокдауна на старте поединка, который можно списать на невнимательность и потерю концентрации, Дилан никак не смог потрясти Никиту. Младший Цзю рассчитывает на свой крепкий подбородок и на мощь в кулаках, на то, что в разменах с ним соперники просто не устоят, и пока эта тактика работает.

Никита Цзю – потенциальная суперзвезда своего дивизиона. Яркий, дерзкий, мощный, эффектный и, главное, эффективный – это всё про младшего сына Кости, который семимильными шагами преследует старшего брата. Похоже, вскоре Тиму придётся подниматься в весе и освобождать олимп первого среднего веса для Никиты, который готов покорять Лас-Вегас.