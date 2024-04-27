Допетый со слезами гимн и доминация в Сербии. Россиянки стали лучшими на ЧЕ-2024

27 апреля в Белграде (Сербия) прошёл финальный день на женском чемпионате Европы по боксу. Российские девушки входили в него с историческим достижением. Сразу 10 наших соотечественниц готовились выйти в ринг за золотыми медалями. Поэтому ожидания были запредельными. Кроме того, многие россиянки считались безусловными фаворитками в своих парах. Но в итоге ситуация сложилась далеко не так радужно, как могла бы. А инцидент с гимном России немного омрачил весь день. Но его итоги всё равно могут лишь радовать фанатов нашей национальной команды.

Самое яркое впечатление, пожалуй, получилось очень спорным. В первом поединке дня сошлись Юлия Чумгалакова и Кристина Над Варга из Сербии. Российская спортсменка смогла превзойти соперницу по всем показателям. Поэтому совершенно закономерно забрала победу. Но награждение получилось очень скомканным. Сначала была невероятная радость: за золото, флаг и гимн. Но затем музыка прервалась прямо на середине. Благо болельщики не растерялись и допели гимн. А Чумгалакова разрыдалась прямо на первой ступени пьедестала.

Позже ситуацию прокомментировала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко: «Это было неприятно, но никакого злого умысла не было. Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы понимаем объективно, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. Были в организационных моментах такие неприятности. А так как наш гимн был первым, так всё сошлось. Не надо тут усматривать что-то неприятное. Разобрались, принесли извинения. Главное, мы знаем слова гимна и спели, что всем всегда советую и делать».

Юлия Чумгалакова Фото: РИА Новости

Но затем ситуация была скрашена успехами нашей национальной команды. Девушки смогли отправить в свою копилку ещё две золотые награды. Сначала отличилась Дарима Сандакова, которая по всем статьям превзошла Регину Лакош. Россиянка не позволила сделать сопернице абсолютно ничего. И поэтому совершенно заслуженно оставила победу за собой. А затем успех повторила Елена Гапешина, которая превзошла Люсию Билобрк. И её доминация была ещё более убедительной.

Правда, семь остальных финалов завершились для наших девушек поражениями. Но спортсменок всё равно стоит отметить. Анастасия Кооль, Дарья Абрамова, Нуне Асатрян, Елена Бабичева, Альбина Молдажанова, Анастасия Шамонова и Кристина Ткачёва были близки к золоту. Однако в этот вечер удача была на стороне соперниц. И всё-таки девушки уже вписали своё имя в историю. Поэтому за них было невероятно радостно. А в Федерации бокса России очень высоко оценили успехи наших девушек.

Татьяна Кириенко генеральный секретарь Федерации бокса России «У нас не было в планах, что 10 человек выйдут в финал. Три золота для женской сборной — потрясающий результат. Конечно, хотели увидеть намного больше, но получилось как получилось. Победили сильнейшие, и это были достойные поединки. Сердце содрогается. В двух боях, возможно, независимые оценщики отдали бы другую сторону, было обидно, но таковы правила бокса. Отдали, значит, отдали. Команда у нас отличная. Девчонки по-боевому настроены, каждая сказала, что где-то что-то недоработала».

Девушки выдали фантастический турнир. Они завоевали три золотых и семь серебряных медалей. Столько же наград высшего достоинства оказалось в копилке хозяйки соревнований – Сербии. Но в общем медальном зачёте наши девушки – первые! Теперь ждём такого же перформанса от парней.