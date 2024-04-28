«Илия как обиженная девушка». Новая звезда UFC бегает сразу от двух топов дивизиона

В начале года Илия Топурия удивил мир смешанных единоборств, нокаутировав доминирующего чемпиона полулёгкого веса Алекса Волкановски. Матадора рассматривали как очень опасного претендента, но мало кто ждал такой впечатляющей и яркой победы.

Триумф мгновенно превратил Илию в новую звезду промоушена — в UFC даже начали активно прорабатывать вариант с проведением номерного турнира в Испании. Топурия сразу же заявил, что реальных претендентов в своём весе не видит: «Никто не достоин драться со мной. Дивизион реально полон бездарей. Мне нужен вызов, ещё пару боев в этом дивизионе. Посмотрим, что будет дальше, но мне нужен серьёзный вызов. Сейчас никто не даст мне бой».

Реванш с Волкановски испано-грузинского бойца не прельщал, Яира Родригеса он не считал за соперника, Евлоеву посоветовал финишировать хотя бы своего отца, а Холлоуэя просто посчитал списанным материалом. Причём Топурия сразу обозначил, что не будет тем чемпионом, который бьётся каждые четыре-пять месяцев, а будет отдыхать и вернётся ближе к концу года.

Ситуацию круто изменило впечатляющее выступление Холлоуэя на UFC 300, где он сначала разобрал Джастина Гэтжи, а потом и вовсе подарил миру один из самых ярких моментов в истории ММА. Помимо пояса BMF, Макс получил «ключи от всех дверей» и был вправе требовать практически любой бой. Он и потребовал Топурию.

Макс Холлоуэй с поясом BMF Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Но Илия сначала согласился, а потом решил, что будет биться только в том случае, если Холлоуэй ставит на кон свой пояс BMF: «Победа нокаутом или сабмишеном — это единственный вопрос, на который мне ещё предстоит ответить. Я только что выиграл у парня, который побил тебя не один и не два, а три раза. Пояс BMF — это последнее, что поддерживает интерес к тебе. Это последнее, что гарантирует тебе денежный бой. Я дерусь не ради денег, а ради наследия. Завоевав титул BMF, я закреплю за собой звание первого. Первого, кто владел обоими поясами. Первого, кто нокаутировал Александра Волкановски. Первого, кто отправит тебя спать. Но не волнуйся — у тебя будет поражение от чемпиона, которого будут помнить вечно. Я сам решу, кто будет моим соперником. Сам решу, когда и где мы подерёмся. А если тебе не нравятся мои условия, Брайан Ортега с радостью тебя заменит».

Брайан Ортега — человек, который с октября 2020 года провёл всего три боя и потерпел в них два поражения. Не сильно тянет на действительно справедливого претендента. Просто в какой-то момент Топурия настолько поверил в собственную значимость, что решил самостоятельно отсеивать претендентов на титул.

Джо Роган на подкасте рассказал, что Илия уже отклонил реванш с Алексом Волкановски в Австралии: «Я не знаю, с кем следующим он хочет драться, но, полагаю, он чувствует себя чемпионом и думает, что может выбирать себе бои. Я знаю, что он отказался от реванша с Волкановски на UFC 305 в Перте».

А Макс Холлоуэй уже высмеял чемпиона за такую избирательность и за его трэш-ток: «Вот с кем приходится иметь дело. С кем он хочет драться? Реванш с Волкановски не хочет, со мной — тоже, он называет Ортегу, но его вообще не должно было быть в рейтингах. Что за ерунда? Мы обменялись выпадами в социальных сетях. Люди говорили, что я победил в этом споре: «10-8 в пользу Макса». После этого я ничего не писал, а он накатал целый параграф — я даже не читал его, настолько он был огромным. Это было похоже на сообщение, которое может написать обиженная девушка. Даже моя жена никогда не отправляла мне ничего подобного. Я прочитал несколько предложений и подумал: «Нет, это я не осилю. Чувак, что с тобой не так?»

Илия Топурия Фото: Stacy Revere/Getty Images

Топурия — один из самых сильных бойцов своего дивизиона, невозможно это не признавать, но бегство от двух самых топовых соперников его совсем не красит. Холлоуэй может и должен считаться главным претендентом, эти бойцы ещё не бились между собой, но Илия старательно обходит его имя, упоминая Ортегу и почему-то Шона О’Мэлли. Это было бы уместно в том случае, если бы Матадор перебил всю оппозицию в своём весе, но это совсем не так.

Волкановски на правах экс-чемпиона, который давно правил в дивизионе, достоин реванша, но ему стоит отдохнуть и восстановиться после двух нокаутов. А пока есть Холлоуэй, которого Топурии будет невозможно избежать, а потом, возможно, подтянутся Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг.

У новой звезды UFC ещё достаточно работы, чтобы закрепить свой статус. Но нужно перестать избегать поединков с топами.