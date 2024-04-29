Возвращение Альдо в UFC и защита «абсолюта» Канело. Главные бои недели

Новая неделя принесёт любителям единоборств новые турниры. Так, в Бразилии состоится турнир UFC 301, в котором Александр Пантожа будет защищать чемпионский пояс, а Жозе Альдо попробует триумфально вернуться в лигу спустя два года. Также на неделе будет много бокса, в том числе и поединок абсолютного чемпиона мира — Сауля Альвареса. Представляем вашему вниманию главные бои, которые пройдут с 29 апреля по 5 мая.

В ночь с 3 на 4 мая. Наталья Дьячкова — Смилла Санделл

В Бангкоке состоится очередной турнир сильнейшего азиатского промоушена – ONE. Возглавит турнир женский поединок за чемпионский пояс в минимальном весе по правилам муай-тай. 19-летняя шведка Смилла Санделл является действующей королевой дивизиона, и в своей третьей защите пояса она встретится с россиянкой Натальей Дьячковой. Дьячкова за год в ONE одержала четыре победы, три из которых – досрочные, и теперь претендует на пояс азиатской лиги.

Наталья Дьячкова Фото: Из личного архива спортсменки

4 мая. Эммануэль Родригес — Рёсуке Нисида

4 мая в Осаке (Япония) пройдёт боксёрский турнир, главным событием которого станет титульный поединок в легчайшей весовой категории. Пуэрториканец Эммануэль Родригес будет впервые защищать пояс чемпиона IBF в поединке с японцем Рёсуке Нисидой. В августе прошлого года Родригес (22-2) остановил Мелвина Лопеса и стал чемпионом. Теперь Эммануэль отправился в Японию, на территорию претендента — Нисиды. У Рёсуке пока довольно скромный рекорд (8-0), и досрочно он побеждал лишь раз — в первом поединке в профессионалах. Родригес здесь считается фаворитом, но у Нисиды есть аргументы против такого расклада.

Ночь с 4 на 5 мая. Александр Пантожа — Стив Эрцег

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро пройдёт турнир UFC 301, который возглавит один из двух бразильских чемпионов организации – Александр Пантожа. Конечно, для ивента логично было бы организовать поединок Алекса Перейры, но тот недавно выступил на UFC 300 и, несмотря на все попытки, выступить на родине не смог. Зато зрители увидят другой титульный поединок, в котором Пантожа будет защищать пояс чемпиона наилегчайшего дивизиона против Стива Эрцега. В июле 2023 года бразилец победил Брэндона Морено и стал новым королём дивизиона, а в декабре провёл первую защиту против Брэндона Ройвала. Теперь на его титул претендует перспективный Стив Эрцег. Интересно, что Эрцег располагается на 10-й строчке рейтинга, но сумел обойти всех конкурентов и получить титульный бой.

Александр Пантожа Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Ночь с 4 на 5 мая. Жозе Альдо — Джонатан Мартинес

В соглавном событии UFC 301 зрители увидят легендарное возвращение: в клетке лучшей лиги мира вновь появится Жозе Альдо. Бразилец в последний раз проводил поединок под эгидой UFC два года назад, проиграв Мерабу Двалишвили. После этого экс-чемпион полулёгкого веса и один из самых доминирующих чемпионов лиги попробовал себя в боксе, но всё же решил вернуться в привычный для себя октагон. Кард турнира UFC 301 был не самым ярким на бои, но возвращение Жозе Альдо явно повысит к нему интерес. Бразилец разделит клетку с американцем Джонатаном Мартинесом, который идёт на серии из шести побед: поединок с Альдо будет для Мартинеса настоящей проверкой на прочность.

В ночь с 4 на 5 мая. Сауль Альварес — Хайме Мунгия

4 мая в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера зрителей ждёт мексиканское противостояние. Один из самых известных боксёров современности, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес будет проводить защиту своих поясов против непобеждённого соотечественника Хайме Мунгии. Появление Канело в ринге – всегда большое событие. Многие ожидали увидеть его поединок с Дэвидом Бенавидесом, однако у Альвареса и его команды были другие планы. Соперником Сауля станет 27-летний мексиканец Хайме Мунгия с внушительным рекордом 43-0. В последнем поединке Мунгия финишировал Джона Райдера – британца, которого Канело победил лишь судейским решением. Голодный до титулов Хайме против уверенного и опытного Канело – бой обещает быть крайне интригующим.