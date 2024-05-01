Канело выбирает только «мешков» и деньги. Реванша с Биволом не будет никогда

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозный боксёрский вечер. В его главном событии сразятся два мексиканца – Сауль Альварес и Хайме Мунгия. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе будет проводить защиту своих поясов против непобеждённого соотечественника. Стоит отметить, что Мунгия обладает мощным рекордом 43-0. Но при этом большинство побед набивались на оппонентах не самого высокого уровня. Поэтому Канело продолжают обвинять в том, что он уклоняется от противостояний с действительно топовыми соперниками.

Пожалуй, поражение от Дмитрия Бивола стало для мексиканца слишком болезненным ударом. Поскольку после него Сауль стал буквально уворачиваться от всех громких вызовов. Альварес с тех пор успел провести три поединка. И уровень оппозиции оказался достаточно низким. Сначала – стареющий Головкин, который был в далеко не оптимальных кондициях. Затем – Джон Райдер, которого мексиканец буквально гонял по рингу. А последним на пути Канело стал Джермелл Чарло, победа над которым единогласным решением получилась издевательски лёгкой – 119-108, 118-109, 118-109.

Бой Сауля Альвареса и Джермелла Чарло Фото: Sarah Stier/Getty Images

Альварес дерётся со всеми подряд – Головкин на закате карьеры, далеко не безупречный Райдер, меняющий весовую категорию Чарло. Но отказывается от самых опасных соперников. Бивол и Бенавидес уже практически смирились с тем, что встретиться с мексиканцем в ринге не получится. Хотя сам Канело и пытается утверждать обратное. Он пытается провоцировать оппонентов, но складывается ощущение, что лишь сотрясает воздух.

Сауль Альварес абсолютный чемпион мира во втором среднем весе «Единственная причина подняться в полутяжёлый вес — это реванш с Дмитрием Биволом. Я не одержим проведением реванша, но, если будет возможность и мы сможем договориться, я бы хотел провести этот матч-реванш. Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин».

33-летний мексиканец прекрасно понимает, что после поражения от Бивола уже потерял былой статус. Поэтому он соглашается исключительно на удобные, но при этом денежные противостояния. С Головкиным он закрывал трилогию, поэтому для ярых фанатов этот поединок действительно носил практически принципиальный характер. С Райдером Канело дрался на родине, поэтому полный стадион он собрал. А один из братьев Чарло просто представляет топовую боксёрскую семью. Но неизменно Альварес выбирал комфорт и самые оптимальные условия.

Чтобы мастерски избегать топовых противников, Канело называет буквально нереальные условия. В основном они касаются денег. Разговаривали, что Канело предложили более $ 50 млн за бой с Дэвидом, но и на это предложение мексиканец ответил отказом. В итоге Канело объяснил, что хочет гонорары совершенно иного уровня: «Если какой-нибудь промоутер предложит мне $ 150 млн или $ 200 млн, тогда я буду драться хоть завтра. Это единственная причина, по которой я согласился бы на бой с Бенавидесом».

Канело, говоря откровенно, вряд ли проведёт второй поединок с Биволом. Он прекрасно понимает, что бой может стать не просто повторением первой встречи. Есть риск провалиться ещё сильнее. А выходить против мощного Бенавидеса попросту опасно. Поэтому Сауль настойчиво продолжает искать удобных оппонентов под «жирный» чек. Вот только такой подход может окончательно растоптать всё наследие Альвареса. Зато на безбедную старость он себе совершенно точно заработает.