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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, где смотреть, когда бой, дата и время, онлайн-трансляция, абсолютный чемпион мира, лайв

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: четыре пояса и один абсолютный чемпион из России. LIVE
Яхья Гасанов
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
Комментарии
До главного боя года осталось совсем немного.

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев - Дмитрий Бивол
02 июня 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он обладает поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 22 боя, в его активе титул WBA Super. На двоих у бойцов уже около 15 титульных поединков, и теперь они выявят лучшего полутяжеловеса планеты.

Также в карде пройдёт ещё ряд ярких поединков. Филип Хргович и Даниэль Дюбуа сойдутся в претендентском бою, а звёздный Деонтей Уайлдер попытается вернуться на победную тропу, встретившись с Чжан Чжилэем.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Филип Хргович - Даниэль Дюбуа
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Филип Хргович
Не началось
Даниэль Дюбуа
Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Чжан Чжилэй
01 июня 2024, суббота. 09:00 МСК
Деонтей Уайлдер
Не началось
Чжан Чжилэй

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

После долгого ожидания Бетербиев и Бивол всё же подписали контракт:
Бою Бивола и Бетербиева – быть! Россияне ударили по рукам и сразятся за уникальный пояс
Бою Бивола и Бетербиева – быть! Россияне ударили по рукам и сразятся за уникальный пояс

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Где смотреть турнир с главным боем Бетербиев — Бивол Когда состоится турнир с главным боем Бетербиев — Бивол Полный кард турнира с главным боем Бетербиев — Бивол
Live Яхья Гасанов

✊🏽 Бивол рассказал о подготовке к бою с Бетербиевым

«Каждая подготовка по-своему уникальна за счёт времени года, твоей формы, соперников и спарринг-партнёров. Всё чуть по-другому, но в глобальном плане схема подготовки одинаковая.

Разбирал ли соперника? Это не так, что давай разбирать. На протяжении всей карьеры все соперники потихоньку разбирались. Всегда, когда проходят громкие бои, созваниваемся с тренером и командой, обсуждаем в неформальной беседе. К моменту, когда назревает бой, все в команде понимают, что нужно делать», — рассказал Бивол в интервью на телеканале «Россия 24».

10:12 Яхья Гасанов

🥱 Эдди Хирну Бетербиев не нравится из-за высокомерия

«Если честно, он мне не очень нравится. Я считаю его высокомерным. Но он имеет на это право, ведь он невероятно опасен. Но после битвы взглядов я сказал Дмитрию Биволу: «Давай надерём ему зад, сводим его в школу бокса», — приводит слова Хирна журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

10:08 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Бетербиев — Бивол

Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. О том, будет ли показан ивент в России, информации на данный момент нет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

10:06 Яхья Гасанов

🤝Бивол утверждает, что между ним и Бетербиевым ничего личного

«Ничего личного между нами нет. По поводу сборной, да, когда я только пришёл, он был её лидером. Я часто наблюдал его спарринги, других ребят, Георгия Балакшина, например. Он был на закате карьеры, но мне нравилось, как он боксировал. Нравилось наблюдать за тренировками Замкового. Эти ребята чуть постарше, я смотрел.

По поводу Бетербиева. У него всегда была репутация крепкого панчера. Были ли похожие соперники? Я в любителях провёл 283 боя, в профессионалах можете посмотреть мои 22 боя, [узнать], были ли похожие соперники или нет», — заявил Бивол в эфире телеканала «Россия 24».

10:03 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир с главным боем Бетербиев — Бивол

Боксёрский вечер состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира предварительно запланировано на 22:00, но в дальнейшем может быть изменено.

10:03 Яхья Гасанов

😔Костя Цзю: очень не хотел, чтобы бой Бетербиев — Бивол состоялся

«Конечно, есть доля грусти, что промоутеры всё-таки решили свести Бетербиева и Бивола. Я очень не хотел, чтобы этот бой состоялся. Я в своё время пообещал себе, что не буду драться ни с кем из наших. И у меня получилось это сделать. Но там была другая ситуация, мне никто и не попадался, никто не доходил до этого уровня. А тут оба бойца находятся на высочайшем уровне», — приводит слова Цзю Sport24.

10:00 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Бетербиев — Бивол

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол;

Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй;

Филип Хргович — Даниэль Дюбуа;

Рэймонд Форд — Ник Болл;

Хамза Шираз — Остин Уильямс;

Уилли Хатчисон — Крейг Ричардс.

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