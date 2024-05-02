До главного боя года осталось совсем немного.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: четыре пояса и один абсолютный чемпион из России. LIVE

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он обладает поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 22 боя, в его активе титул WBA Super. На двоих у бойцов уже около 15 титульных поединков, и теперь они выявят лучшего полутяжеловеса планеты.

Также в карде пройдёт ещё ряд ярких поединков. Филип Хргович и Даниэль Дюбуа сойдутся в претендентском бою, а звёздный Деонтей Уайлдер попытается вернуться на победную тропу, встретившись с Чжан Чжилэем.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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