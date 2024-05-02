Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: четыре пояса и один абсолютный чемпион из России. LIVE

1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Бетербиев все 20 профессиональных поединков завершил досрочными победами, он обладает поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Бивол также непобеждённый боксёр и выиграл 22 боя, в его активе титул WBA Super. На двоих у бойцов уже около 15 титульных поединков, и теперь они выявят лучшего полутяжеловеса планеты.
Также в карде пройдёт ещё ряд ярких поединков. Филип Хргович и Даниэль Дюбуа сойдутся в претендентском бою, а звёздный Деонтей Уайлдер попытается вернуться на победную тропу, встретившись с Чжан Чжилэем.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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✊🏽 Бивол рассказал о подготовке к бою с Бетербиевым
«Каждая подготовка по-своему уникальна за счёт времени года, твоей формы, соперников и спарринг-партнёров. Всё чуть по-другому, но в глобальном плане схема подготовки одинаковая.
Разбирал ли соперника? Это не так, что давай разбирать. На протяжении всей карьеры все соперники потихоньку разбирались. Всегда, когда проходят громкие бои, созваниваемся с тренером и командой, обсуждаем в неформальной беседе. К моменту, когда назревает бой, все в команде понимают, что нужно делать», — рассказал Бивол в интервью на телеканале «Россия 24».
🥱 Эдди Хирну Бетербиев не нравится из-за высокомерия
«Если честно, он мне не очень нравится. Я считаю его высокомерным. Но он имеет на это право, ведь он невероятно опасен. Но после битвы взглядов я сказал Дмитрию Биволу: «Давай надерём ему зад, сводим его в школу бокса», — приводит слова Хирна журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.
Где смотреть турнир с главным боем Бетербиев — Бивол
Трансляцию боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports. О том, будет ли показан ивент в России, информации на данный момент нет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.
🤝Бивол утверждает, что между ним и Бетербиевым ничего личного
«Ничего личного между нами нет. По поводу сборной, да, когда я только пришёл, он был её лидером. Я часто наблюдал его спарринги, других ребят, Георгия Балакшина, например. Он был на закате карьеры, но мне нравилось, как он боксировал. Нравилось наблюдать за тренировками Замкового. Эти ребята чуть постарше, я смотрел.
По поводу Бетербиева. У него всегда была репутация крепкого панчера. Были ли похожие соперники? Я в любителях провёл 283 боя, в профессионалах можете посмотреть мои 22 боя, [узнать], были ли похожие соперники или нет», — заявил Бивол в эфире телеканала «Россия 24».
Когда состоится турнир с главным боем Бетербиев — Бивол
Боксёрский вечер состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало турнира предварительно запланировано на 22:00, но в дальнейшем может быть изменено.
😔Костя Цзю: очень не хотел, чтобы бой Бетербиев — Бивол состоялся
«Конечно, есть доля грусти, что промоутеры всё-таки решили свести Бетербиева и Бивола. Я очень не хотел, чтобы этот бой состоялся. Я в своё время пообещал себе, что не буду драться ни с кем из наших. И у меня получилось это сделать. Но там была другая ситуация, мне никто и не попадался, никто не доходил до этого уровня. А тут оба бойца находятся на высочайшем уровне», — приводит слова Цзю Sport24.
Полный кард турнира с главным боем Бетербиев — Бивол
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол;
Деонтей Уайлдер — Чжан Чжилэй;
Филип Хргович — Даниэль Дюбуа;
Рэймонд Форд — Ник Болл;
Хамза Шираз — Остин Уильямс;
Уилли Хатчисон — Крейг Ричардс.