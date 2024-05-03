UFC 302: Махачев защищает пояс против Порье. Последний бой россиянина в лёгком весе? LIVE

В ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 302. В главном событии вечера сойдутся российский чемпион Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Наш соотечественник проведёт очередную защиту пояса. Возможно, после этого поединка Махачев переберётся в новый дивизион, чтобы завоевать второй титул. В соглавном событии вечера будут биться Шон Стрикленд и Пауло Коста. Они проведут поединок в среднем весе, который может носить претендентский характер.
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👏 Махачев рассказал, почему он принял поединок с Порье
Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, почему он принял поединок с Дастином Порье.
«Мой бой мечты в этом дивизионе – Джастин Гэтжи, но он, к сожалению, уже проиграл. Сейчас у нас был только один вариант – это Дастин. Потому что Арман сказал «нет», Оливейра проиграл, Гэтжи проиграл. Нужно было с кем-то драться», — приводит слова Махачева TMZ Sports.
🔮 Оливейра дал прогноз на бой Махачев — Порье
Экс-обладатель титула UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра высказался по поводу поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.
«В этом бою преимущество будет на стороне Ислама. В ММА всё довольно сложно, и мы говорим о Порье, который также является бойцом высокого класса и умеет наносить сильные удары, но мне кажется, что Ислам останется чемпионом», – приводит слова Оливейры The Fighting Biz.
Где смотреть UFC 302
Посмотреть трансляцию турнира UFC 302 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💥 Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признался в том, что он может завершить карьеру после поединка с россиянином Исламом Махачевым.
«Возможно, я ещё не принял официального решения, но всё может быть. Я говорил это снова и снова, у меня ещё много протектора на шинах, я могу побеждать молодых парней, я только что сделал это… Всё дело в том, как много я хочу отдать этому спорту.
Я не хочу принимать решение, основываясь только на том, что я чувствую. Сначала мне нужно выйти и подраться, как я уже сделал это в Майами», — приводит слова Порье Sportskeeda.
Дата и время турнира UFC 302
Номерной турнир UFC 302 состоится в ночь с 1 на 2 июня в спортивном комплексе «Пруденшиал-центр» в городе Ньюарк (США). Турнир стартует в 05:00 по московскому времени.
🔥 Волкановски категорично высказался о Топурии из-за Махачева
Известный австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски поделился мнением о чемпионе промоушена в полулёгком весе Илии Топурии. По мнению Волкановски, Топурия не вправе бросать вызов обладателю пояса в лёгком дивизионе Исламу Махачеву.
«Я надеюсь, что он примет правильное решение. Он намерен добиваться боя с Конором Макгрегором? Или с Исламом Махачевым? Илия поступает неправильно. Он не в том положении, чтобы диктовать условия. Так же как и не в том положении, чтобы вызывать Ислама Махачева», — приводит слова Волкановски FOX Sports Australia.
Полный кард UFC 302
- Ислам Махачев – Дастин Порье;
- Шон Стрикленд – Пауло Коста;
- Энтони Эрнандес – Роман Долидзе;
- Жаилтон Алмейда – Александр Романов;
- Айлин Перес – Джоселин Эдвардс;
- Микки Галл – Бассил Хафез;
- Грант Доусон – Джо Солецки;
- Филип Роу – Джейк Мэттьюс;
- Хюн Сун Пак – Андре Лима;
- Су Мудаержи – Джошуа Ван;
- Роман Копылов – Сезар Алмейда.