Бойцы бегут, а болельщики не смотрят турниры. PFL вчистую проваливает конкуренцию с UFC

В конце прошлого года лига PFL заручилась поддержкой шейхов из Саудовской Аравии и выкупила Bellator — на тот момент второй промоушен мира. Сделано это было для того, чтобы сохранить ростер бойцов у себя. Не секрет, что Bellator к тому времени уже совсем загибался и мог просто закрыться. А объединение лиг решило две задачи — помогло поддержать жизнь Bellator и позволило PFL бросить вызов UFC.

Основатель PFL Дон Дэвис не скрывал радости: «Основа всех видов спорта — качество участников. После приобретения Bellator наш объединённый ростер равен UFC с точки зрения талантов из топ-25 бойцов. Качество продукта, глубина — всё это в одночасье делает PFL глобальным локомотивом. Такая возможность выпадает раз в жизни».

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Однако пока ситуация не самая радужная даже с учётом наличия Фрэнсиса Нганну и проведения турниров с участием чемпионов. Во-первых, PFL пока не может перетянуть на себя внимание болельщиков. Это и ожидаемо, потому что в мире ММА есть один гигант, с которым на данный момент невозможно конкурировать. UFC остаётся монополистом, год за годом увеличивает прибыль и способен продать аудитории даже слабый на бумаге турнир. У PFL этого нет, они пока не научились эффективно раскручивать свои ивенты.

После UFC 300 Дана Уайт высмеял потенциальных конкурентов, когда ему сказали, что Bellator проводил турниры на Гавайях: «Bellator может проводить свои турниры на парковке. Дружище, я просто поверить не могу, что слышу это от тебя. PFL проводил свой турнир в эту пятницу. Я не знал об этом до пятницы. Они продавали билеты на турнир по схеме «покупаешь два и получаешь ещё два в подарок». Я не шучу, это факт. В моей гримёрке сегодня было больше народа, чем на турнире PFL».

Дана Уайт на UFC 300 Фото: Chris Unger/Getty Images

Это правда, журналисты также подтверждали, что PFL пытался привлечь аудиторию именно подобной акцией, а если так, то это явный сигнал к тому, что пока ожидания не оправдываются хотя бы с точки зрения притока новой аудитории.

Другая проблема — конфликты с собственными бойцами. К примеру, в начале года ушла звезда женских ММА Кайла Харрисон, которая уже успешно дебютировала в UFC. А сейчас нарастает недовольство других звёздных бойцов PFL. Крис Сайборг, ещё одно знаковое лицо в женском секторе ММА открыто просит Дану Уайта, чтобы он устроил ей бой с Амандой Нуньес, а затем заявляет, что PFL и Bellator не дают ей боёв в первой половине года, а потому она будет пока развиваться в боксе.

Кайла Харрисон после боя с Холли Холм на UFC 300 Фото: Jeff Bottari/Getty Images

А недавно высказался легенда смешанных единоборств Гегард Мусаси, который был чемпионом Dream, Strikeforce и Bellator, отлично выступал в UFC. Ветерана тоже «морозят» с боями и он этим очень недоволен: «Когда я был в UFC, они платили мне меньше, но при этом давали много драться. Я перешёл в Bellator. Они платили больше, но давали куда меньше боёв. Теперь я в PFL. И эти ребята из PFL даже не говорят мне, что будет дальше. Всегда есть какие-то нюансы. Но сейчас PFL — это худший вариант. Я даже предлагал дать мне бой в полутяжах. В ответ — тишина. В UFC то же самое делали с Орловским, когда ему не давали бой целый год. Не знаю. Видимо, это политика».

Теперь к этой компании присоединился и российский боец Александр Шаблий. Он и без того собирался судиться с PFL из-за того, что его пытаются лишить возможности драться за $ 1 млн, а теперь к этому добавилось недовольство тем, как организация в принципе ведёт дела.

«Если я сейчас заберу контракт и уйду, я могу начать карьеру в UFC с чистого листа, скажем так, не дожидаясь, когда я ещё проведу второй бой в Bellator, а если мне сейчас подраться за пояс, мне ещё придётся один бой проводить. Конечно, хотелось бы попробовать себя в UFC. До этого я говорил, что хочу остаться в PFL и попробовать оспорить пояс PFL, потому что, видя Гран-при, в которое собрали легковесов, и зная прошлого чемпиона, я знаю, что мне это по силам. Но, глядя на то, как складываются дела у PFL, как они ведут бизнес, люди не понимают, как надо строить отношения в этой индустрии. Поэтому я думаю, что у меня отношения с ними не завяжутся», — заявил Шаблий.

Тревожная тенденция для PFL — бойцы всё равно поглядывают в сторону UFC, а в обратном направлении идут в основном те, кто не больше не может проявить себя в лучшем промоушене мира. Есть исключение в лице Нганну, но он занят своей боксёрской карьерой, и его перспективы подраться в PFL весьма туманны.

Не так давно Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих организаций, связанных с единоборствами. Возглавил его, разумеется, UFC — его оценили в $ 11,3 млрд. Стоимость PFL оценивается в $ 690 млн, то есть примерно в 16 раз меньше. А это, по сути, уже две организации с общим ростером. А о доходе и говорит не стоит — за 2023 год это $ 1,29 млрд у UFC против $ 110 млн у PFL. Понятно, что в прошлом году ещё не было объединённых турниров и полноценного участия саудовских шейхов в делах PFL. Однако у UFC такое громадное преимущество по всем статьям, что нагнать их в ближайшие пару десятков лет будет невероятно сложно. К тому же Дана Уайт и Ко тоже не стоят на месте, а продолжают прогрессировать.

Чтобы навязать реальную конкуренцию UFC, боссам PFL надо очень сильно постараться. А жалобы бойцов намекают на то, что пока миссия тотально проваливается и ситуацию нужно менять. Либо соглашаться на роль второго номера в мире ММА. Это не плохо, но соответствует ли амбициям PFL? Есть другие звёзды, вроде Вадима Немкова, Усмана Нурмагомедова, Деймона Джексона, Джонни Эблина, но нет гарантии, что и они никуда не уйдут.