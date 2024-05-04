UFC 301: неожиданный титульный шанс и возвращение легендарного Жозе Альдо. LIVE

В ночь на 5 мая в Рио-де Жанейро состоится очередной номерной турнир UFC 301. Главным событием вечера станет поединок за пояс чемпиона промоушена в наилегчайшей весовой категории между действующим обладателем титула Александром Пантожей и Стивом Эрцегом. Что интересно, для претендента это лишь четвёртый поединок под эгидой UFC.

В соглавном событии турнира состоится возвращение бывшего чемпиона и любимца бразильских фанатов Жозе Альдо, который встретится с Джонатаном Мартинесом. Для Альдо это будет первый поединок в UFC с августа 2022 года.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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