Основатель самбо скручивал немцев в ВОВ. Как Харлампиев применял навыки на фронте

Сегодня отмечается День Победы. Во время Великой Отечественной войны на фронте побывали миллионы советских людей, среди которых были, конечно, и известные спортсмены. Таким спортсменом был один из основателей самбо Анатолий Харлампиев.

Анатолий Харлампиев родился в 1906 году в Смоленске. С детства увлекался гимнастикой и выступал в шоу воздушных гимнастов, позже стал интересоваться единоборствами. Анатолий Харлампиев считается одним из основателей самбо, он был учеником Виктора Спиридонова и Василия Ощепкова, стоявших у истоков возникновения отечественного вида борьбы. Харлампиеву удалось структурировать правила, разделить боевое и спортивное самбо, создать систему самбо и добиться признания самбо официальным видом спорта в СССР. Впоследствии много времени Харлампиев уделял развитию самбо, его популяризации и распространению.

Но, конечно, как и для большинства советских людей того времени, особой главой в жизни Анатолия Харлампиева была Великая Отечественная война. С самого начала войны Харлампиев, как и многие другие, отправился в военкомат для того, чтобы попасть на фронт добровольцем. Как вспоминал сам Харлампиев, он владел отличными навыками рукопашного боя, но сомневался, что они могут пригодиться на фронте, где вовсю используется оружие. Удивительно, но позже выяснится, что эти навыки спасли Анатолию и его товарищам жизнь.

В первые дни, недели и месяцы на фронте приходилось особенно тяжело, так как атака немецких войск была внезапной. Многих окутывала паника, а некоторые даже думали о том, чтобы сдаться. С такими людьми, по воспоминаниям самого Харлампиева, разговор был короткий. Однажды Анатолий услышал, как группа солдат слушает одного из бойцов, который предлагает перейти на сторону немцев. Собственно, через несколько секунд Харлампиев вырубил оратора прикладом автомата, показав и остальным пример.

В 1942 году Харлампиев попал в госпиталь, но и там он был самым активным. Показывал медсёстрам приёмы самообороны, общался с тяжело раненными бойцами, поддерживал их дух и в целом старался организовывать позитивный настрой.

Интересно, что даже во время войны Харлампиев не забывал и про спорт. Так, он принимал участие в Спартакиаде войск, участвовавших в штурме Кёнигсберга. Анатолий организовал соревнования по жиму штанги, которые сам и выиграл.

«Начали с 60 килограммов, 80 килограммов выжали только 10 человек, 100 – только трое, 100 – Бондаренко и я, 115 – только я один. Меня наградили часами», — вспоминал Харлампиев.

Не обошлось и без подвигов, в которых Харлампиеву помогли его навыки ведения рукопашного боя. Анатолий вместе со своим старшим товарищем неожиданно нарвался на двух немецких автоматчиков, которые тут же взяли их на прицел. Товарищ Харлампиева стал поднимать руки, а вот Анатолий быстро сориентировался и применил все свои навыки. Да применил так, что сразу вырубил обоих немцев.

Он воспользовался тем, что в один момент оба немца обратили внимание на его товарища. Своим предплечьем Анатолий резко сбил дуло автомата одного немца вниз, а затем зажал его автомат в захвате так, чтобы немец не мог им воспользоваться. Дальше – больше.

«Обхват правой ногой опорной ноги немца я делал с таким расчётом, чтобы своим немцем сбить с ног второго и по возможности, чтобы голова моего длинного немца стукнулась головой о голову короткого. Весь мой организм старался выполнить задуманное, всё получилось довольно точно. И оба ошеломлённых немца упали на землю», — вспоминал Анатолий Харлампиев.

Анатолий Харлампиев Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

По итогам Великой Отечественной войны Анатолий Харлампиев был награждён медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией». После войны Харлампиев работал тренером самбо, подготовил десятки мастеров спорта СССР, множество чемпионов СССР, а также оставил после себя большое число последователей, которые продолжили дело Харлампиева, Спиридонова и Ощепкова.