Тарасов продолжает душить парней из поп-MMA. Артём в любимом стиле победил Топора

10 мая в Красноярске состоялся яркий турнир ММА Серия – 80, на котором выступали не только профессиональные бойцы, но и представители поп-единоборств. Особенный интерес вызывало противостояние, в котором между собой сошлись Артём Тарасов и Максим «Топор» Щербаков. Их поединок носил медийный характер, поэтому приковывал к себе внимание. Парни довольно давно раскачивали своё противостояние, поэтому оно начало носить принципиальный характер. И бой порадовал фанатов смешанных единоборств, получился ярким.

Тарасов в своём последнем поединке потерпел поражение. 29 марта в Москве в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Артём проиграл Али Хейбати. Соперник одержал победу единогласным решением судей. А вот до этого получилось одержать победу. Тарасов быстро финишировал российского блогера и бойца поп-ММА Евгения Ершова. Оппонент допустил грубейшую ошибку, отдал Артёму спину. Тарасов провёл идеальный удушающий, после чего оппоненту оставалось лишь постучать, признавая сдачу. А после боя началась массовая драка.

Щербаков провёл в поп-MMA 11 поединков, в которых успел одержать шесть побед. Правда, в последнее время Максим сосредоточился на боксе. И в клетку не выходил с апреля 2022 года. Тогда соперником Топора стал Никита Солонин. Щербаков получил серьёзные повреждения и на третий раунд выйти попросту не смог. Солонин одержал победу. Но Максим всегда отличался характером и волей, навязывал сопротивление всем оппонентам.

МАКСИМ «ТОПОР» ЩЕРБАКОВ Фото: vk.com/mma_series

Правда, в этом поединке особенной борьбы не получилось. Первая минута прошла в стойке. Соперники присматривались друг к другу. И Максим был намерен остаться на ногах, поскольку его сильной стороной является именно ударка. Но в итоге Артём в очередной раз продемонстрировал, что великолепно чувствует себя против представителей поп-MMA. Он быстро перевёл дело в партер, начал бороть соперника, который превосходил Тарасова по габаритам. Было заметно, что в борьбе Щербаков имеет огромные проблемы.

В итоге Максим попытался встать, но вновь оказался в партере. И там Артём своего шанса уже не упустил. Тарасов забрался сопернику за спину и начал выходить на удушающий. Топор сопротивлялся, даже попытался вырваться. Но в итоге лишь загнал себя в тупик. Артём закрыл на шее плотный замок. Максим был вынужден постучать и признать своё поражение. Тарасов оформил быстрый финиш, ему потребовалось меньше трёх минут, чтобы оставить за собой победу. Любопытно, что с Ершовым он расправился ровно тем же способом.

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Тарасов одержал важнейшую победу, которой закрыл свою недавнюю неудачу. И теперь Артём готов к новым вызовам. А вот карьера Щербакова окончательно клонится к закату. В боксе особенных успехов у Топора не было. А теперь и в MMA наметилась неудачная серия.