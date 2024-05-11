Арена-рекордсмен, построенная за 60 дней. Где пройдёт поединок Усика и Фьюри

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Кингдом Арене» пройдёт долгожданный и грандиозный боксёрский вечер. Украсит его первый в XXI веке поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. В эпоху четырёх поясов ещё никому из тяжей не удавалось добраться до абсолюта — теперь это попробуют сделать Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Разумеется, организован этот бой Саудовской Аравией и пройдёт на арене, которая уже должна быть хорошо знакомой фанатам бокса. Тут уже прошло три больших боксёрских турнира с такими поединками, как Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну, Дмитрий Бивол — Линдон Артур, Энтони Джошуа — Отто Валлин, Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер, Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну. Тут же пройдёт бой Фьюри — Усик и должна была состояться встреча между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Даже первый в истории турнир UFC в Саудовской Аравии доверили именно этой арене.

Пора узнать о «Кингдом Арене» побольше.

Изначально арена должна была носить название Boulevard Holl, но принц Аль-Валид бен Талал, которого называют арабским Уорреном Баффетом, заплатил чуть более $ 6,5 млн, чтобы название было «Кингдом Арена». Почему? Потому что что Аль-Валид — владелец компании Kingdom Holding.

«Кингдом Арена» Фото: Richard Pelham/Getty Images

Арена начала строиться лишь в середине прошлого года. По задумке она должна была стать крупным развлекательным центром, который обладает достаточным функционалом, чтобы принимать как спортивные мероприятия, так и концерты. Вообще, возведение арены было частью развития Riyadh Season — крупнейшей развлекательной программы в истории Саудовской Аравии. Проект стартовал в 2019 году и должен выполнять ряд важных функций для страны: привлечение туристов, развитие экономики и создание рабочих мест. В стране есть программа Saudi Vision 2030, согласно которой сфера развлечений должна стать ключевым элементом экономики страны. Riyadh Season — краеугольный камень этой задумки.

В последние годы Саудовская Аравия активно заходит на рынок единоборств, и в том числе для этого была спроектирована «Кингдом Арена». Это полностью крытое сооружение размером 220х150 метров и высотой 47 метров. Внутри — полноразмерное футбольное поле, трибуны, большой зал ожидания, оснащённый панорамным видеоэкраном, и 20 лож класса «люкс». Само собой, арена создана так, чтобы без проблем превращаться в площадку для боксёрского турнира. На официальном сайте арены, кстати, отмечают, что это чудо инженерного искусства и построена она была за 60 (!) дней в рамках проекта Boulevard City. Звучит фантастически, но в Саудовской Аравии сделали всё, чтобы построить шикарный объект, который занимает около 200 000 квадратных метров. Все технические и технологические аспекты были тщательно проработаны. В качестве футбольного стадиона «Кингдом Арена» вмещает 26 тысяч зрителей. Для боксёрских турниров вместимость могут увеличить до 40 тысяч.

Разумеется, вся арена оснащена по последнему слову техники с самыми современными удобствами, в том числе со звуковыми системами, освещением и цифровыми дисплеями. Крыша раздвигается, так что, по сути, можно биться прямо под открытым небом. Также в середине подвешен куб с видеоэкраном, на манер заокеанских стадионов. В New Saudi Project отмечали: «Стадион уникален. Это закрытое сооружение, но крыша может открываться и закрываться в зависимости от погодных условий. Крышу можно автоматизировать, чтобы она сама реагировала на изменения погоды, либо управлять с кнопки».

Ультрасовременная арена должна была стать ещё одним символом больших намерений Саудовской Аравии, что, в принципе, и удалось. С каждого места у зрителя открывается хороший обзор на происходящее, а акустика такая, что чёткость звука не теряется. Удобство и комфорт зрителей были приоритетом при строительстве. Планировка арены помогает избежать заторов и, соответственно, повышает безопасность. А цифровые экраны предоставляют всю информацию, чтобы зрители не упускали ничего.

«Кингдом Арена» Фото: Richard Pelham/Getty Images

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказывал о некоторых деталях строительства и функционирования арены: «Для поддержания газона стадиона в рабочем состоянии из Нидерландов были привезены устройства, заменяющие солнечный свет. Освещение на арене будет на 15% лучше, чем на любом стадионе мира, а оборудование «Кингдом Арены» оснащено искусственным интеллектом».

Арена, помимо прочего, выступает домашним стадионом клуба «Аль-Хиляль», который платит за это порядка $ 10 млн в год. Ещё одна деталь — за «Кингдом Ареной» закреплены два мировых рекорда. Это самый большой крытый футбольный стадион, и он вмещает больше всех крытых арен. Важно отметить, что на боксёрских турнирах бои проходят, по сути, в двух залах, которые готовят организаторы. Главные бои — на большой арене, и андеркард — на малой, которая находится в том же комплексе.

«Кингдом Арена» Фото: Mark Robinson/Getty Images

Нюанс, который также следует учитывать Усику, Фьюри, Сергею Ковалёву и прочим участникам турнира — климат. Уже сейчас в Эр-Рияде температура легко заходит за 40 градусов, а низкая влажность усложняет положение. Акклиматизация очень важна, желательно приезжать заблаговременно — так сделал Фьюри, он уже больше недели в Саудовской Аравии и, возможно, получит небольшое преимущество над Усиком, который вылетел на место проведения поединка только 10 мая.

Безусловно, внутри арены стараются держать оптимальные условия, есть отличная система кондиционирования, но не всегда этого достаточно. К примеру, Нганну жаловался, что потел и засыпал в раздевалке. Камерунец не отмечал, что у него были проблемы со здоровьем, так что логично предположить, что на Фрэнсиса повлияли климат и акклиматизация. Поэтому важно, чтобы и главные звёзды предстоящего турнира учли все аспекты и не скомкали себе выступление, а зрителям — впечатления.