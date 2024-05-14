Ронял Фьюри и придёт за Биволом. В полутяжёлом весе — новая звезда

18 мая в Саудовской Аравии состоится грандиозный вечер профессионального бокса. Помимо супербоя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, в карде турнира будет много интересных боёв. Так, свой поединок проведёт непобеждённый австралиец Джей Опетайя: он оспорит вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе с Майрисом Бриедисом, и этот поединок будет крайне интересен российским любителям бокса.

Дело в том, что ещё в начале этого года главный организатор боксёрских поединков в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что он уже нашёл следующего соперника для победителя пары Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев. И это не Дэвид Бенавидес, например, и даже не Канело, а именно Джей Опетайя.

«Я не удивлён, потому что его превосходительство Турки Аль аш-Шейх увидел нас вместе и говорит: «Давай сделаем бой для вас». Я говорю ему: «Честно говоря, я хочу закончить все дела в своей весовой категории, а потом мы можем сделать бой», — рассказал Бивол в интервью Boxing News.

Турки не раз говорил об интересе к поединку австралийца с победителем пары Бивол — Бетербиев, но, как мы все знаем, Артур Бетербиев вылетел на неопределённый срок. Травма у Артура серьёзная, и теперь непонятно, когда и в какой форме он вернётся в строй. У Опетайи назначен бой на 18 мая, у Бивола – на 1 июня. Если оба одержат победы и обойдутся без травм, то в Саудовской Аравии вполне могут организовать поединок чемпионов полутяжёлого и первого тяжёлого веса. И это будет, пожалуй, самый сложный вызов в карьере россиянина.

Джей Опетайя родился в Австралии и в детстве начал тренироваться под руководством своего отца. Джей четыре раза выигрывал юношеское первенство Австралии, трижды становился победителем взрослого чемпионата. В 2011 году победил на молодёжном чемпионате Азии, а через год прошёл отбор на Олимпийские игры в Лондон, и на момент Игр ему только стукнуло 17 лет. Джей довольно спорно проиграл крепкому азербайджанцу Теймуру Мамедову и занял только девятое место, при этом потенциал австралийца отметили многие эксперты.

В 2015 году Опетайя дебютировал в профессионалах. Начало профессиональной карьеры получилось тяжёлым: Джей хоть и побеждал, но три из четырёх побед были добыты решением судей. Опетайя не мог отойти от любительского стиля, но вскоре всё же обжился в профессионалах, окреп и стал набивать рекорд. Он одержал 12 досрочных побед подряд, завоевал несколько локальных титулов и вышел на международный уровень. В июне 2022 года он победил Майриса Бриедиса и стал новым чемпионом мира по версии IBF. Да, 18 мая они снова будут оспаривать титул IBF, так как после победы над Бриедисом Опетайя провёл защиту против Джордана Томпсона, а после был лишён пояса за отказ реванша с Майрисом. Как видим, их повторный поединок всё же состоится, как бы ни противился австралиец.

Джей Опетайя Фото: Richard Pelham/Getty Images

В своём последнем поединке Опетайя за один раунд снёс непобеждённого британца Эллиса Зорро и ещё раз напомнил, что является одним из лучших боксёров в своём весе. У Джея неплохие антропометрические данные, он на 10 см выше Бивола и настолько же превышает его в размахе рук. Конечно, Биволу не привыкать боксировать с соперниками, которые выше него ростом, из последних боёв Дмитрия он был выше только в противостоянии с Саулем Альваресом. Но при этом у Опетайи к его габаритам добавляются отличная физическая мощь и нокаутирующий удар: австралиец имеет 19 побед нокаутом в 24 боях. Да и сам Джей привык работать с более крупными оппонентами. Более того, в начале 2024 года Опетайя работал в лагере Тайсона Фьюри и был его спарринг-партнёром во время подготовки к бою с Усиком, который на тот момент был назначен на февраль. И тогда в СМИ даже ходили слухи о том, что Опетайя отправил Цыганского короля в нокдаун во время спарринга и из-за этого покинул лагерь британца. Подтверждения эти слухи не нашли, но даже сам факт, что Джей работал в лагере с Фьюри, говорит о многом.

Опетайя молод и амбициозен, он на пять лет младше россиянина и, конечно, голоден до побед. За австралийца говорит и то, что потенциальный поединок должен пройти в первом тяжёлом весе, то есть это Дмитрий будет подниматься в весе, а не Джей – гонять. Бивол никогда не боксировал на категорию выше и никогда не дрался с такими большими оппонентами, во всяком случае, в соревновательном режиме. Да, Дмитрий не потеряет пояс в полутяжах, даже если проиграет Опетайе, но при этом потеряет заветный «0» в графе поражений. Состоится этой бой или нет, мы узнаем в ближайшем будущем, но из всех вариантов, даже с учётом потенциального боя с Бетербиевым, поединок с Опетайей будет для Дмитрия самым сложным испытанием в карьере.