Единственный, кого не побьет Бивол? Как же хорош здоровяк Опетайя

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный турнир Ring of Fire. В главном событии вечера сошлись Александр Усик и Тайсон Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился раздельным судейским решением в пользу Усика. Но, помимо этого боя, было на что посмотреть. В соглавном событии вечера сошлись Джей Опетайя и Майрис Бриедис. Австралийский боксёр победил соперника решением судей в матче-реванше и вернул себе титул IBF в первом тяжёлом весе.

Опетайя продемонстрировал мощнейший бокс. Особенно хорошо австралиец выглядел на старте поединка. 28-летний боксёр классно смотрелся в первых раундах, превосходил оппонента во всех аспектах. Поэтому и особенных проблем у Джея не было. Кроме того, он очень мощно попадал по Бриедису, что было заметно по лицу Майриса. И так было до 10-го раунда, когда наступил перелом. В очередной раз сказалась главная проблема Опетайи – опустевший «бензобак».

Джей начал откровенно застаиваться, что почувствовал Бриедис. 39-летний ветеран включился на максимум и начал набрасывать мощнейшие удары. Но Опетайя продемонстрировал, что всё-таки обладает приличным держаком. В итоге он выдержал все последние три раунда и забрал победу единогласным решением судей. И теперь австралиец будет замахиваться на более статусные поединки. Сам Джей заявлял, что готов подраться с Дмитрием Биволом и Александром Усиком.

Джей Опетайя – Майрис Бриедис Фото: Mohammed Saad/Anadolu via Getty Images

Стоит отметить, что перспективы Опетайи оцениваются очень высоко. Сейчас профессиональный рекорд Джея – 25-0. Кроме того, 19 побед австралиец забрал именно нокаутами – он очень часто финишировал соперников. И Опетайя чаще всего старается заканчивать всё в первых же раундах. Например, Джордана Томпсона (15-0) удалось вырубить в четвёртой трёхминутке. А Эллиса Зорро (17-0) получилось снести всего за 176 секунд. Но с Бриедисом план 28-летнего боксёра дал сбой.

И всё-таки в Опетайе видят новую угрозу дивизиону. В частности, об этом высказался заслуженный российский тренер Виталий Сланов.

Виталий Сланов заслуженный российский тренер «Лучший бой вечера я бы отдал Джею Опетайе и Майрису Бриедису. Австралиец заявлял, что готов драться и с Усиком, и с Биволом. Он точно будет смотреться лучше, чем Канело. Опетайя – реально хороший боксёр. Думаю, что Бивол может и не выиграть. В отличие от Дмитрия, Опетайя ещё и бьёт сильно».

Опетайя и правда боксёр с огромным будущим. Он обладает мощнейшим нокаутирующим ударом. Джей не боится рисковать, тотально доминирует в стартовых раундах. Правда, некоторые поединки всё-таки демонстрируют, что с «бензобаком» есть проблемы. И всё-таки кажется, что если австралиец поработает над этим компонентом, то сможет добиться серьёзных успехов. И, возможно, тогда 28-летний боксёр сможет на равных отбоксировать с Биволом.

Опетайя продолжает оставаться мощным боксёром с безупречным рекордом. И Джей приблизился вплотную к самым топовым боям. Скорее всего, сначала австралиец сразится с Джозефом Паркером (35-3), который набил серию из пяти побед. А затем можно замахиваться на самые серьёзные вызовы. Противостояние с Биволом действительно могло бы стать украшением любого боксёрского вечера. А главное — Опетайя способен сломать привычный геймплан Дмитрия. И вынудить россиянина попытаться поиграть в рубку до нокаута.