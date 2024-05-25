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UFC 302: Ислам Махачев — Дастин Порье, статистика боёв Дастина Порье, дата и время боя, Махачев — Порье когда бой, 2 июня 2024

«Дастин — крёстный отец лёгкого веса». Махачеву точно не будет просто
Сергей Сорокин
UFC 302: Ислам Махачев — Дастин Порье
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Порье слишком рано списывают со счетов.

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси (США) состоится турнир UFC 302. Его главной звездой станет Ислам Махачев, которому предстоит очередная защита титула организации в лёгком весе. В соперниках – опытный американец Дастин Порье, который попытается прервать доминацию россиянина. Конечно, фаворитом выглядит наследник Хабиба Нурмагомедова, который зачистил дивизион и удерживает чемпионский пояс. Но есть ощущение, что Бриллианта слишком рано списывают со счетов.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

Порье – очень опытный и мастеровитый боец. И он вполне может удивить Махачева. Особенно если поединок будет проходить в стойке. На это указал член Зала славы UFC Дженс Пулвер. Он напомнил, что Дастин обладает колоссальным послужным списком. Бриллиант успел сойтись практически с каждым из топов лёгкого веса за последнее десятилетие. И очень редко эти столкновения завершались поражениями. Напротив, Порье смог одержать сразу несколько громких побед.

Дженс Пулвер
Дженс Пулвер
американский боец, член Зала славы UFC

«Я люблю Дастина. Он настоящий крёстный отец дивизиона. И я очень не хочу, чтобы он проиграл. Он давно доказал, что является одним из лучших бойцов. И я считаю, что Дастин имеет реальные шансы победить. Если он сможет удержать бой в стойке, тогда получит возможность продемонстрировать свои лучшие навыки. И покажет, какой силой удара обладает. Тогда Дастин действительно может победить Ислама. Но если Махачев сможет затащить его в партер… Он победит. Конечно, Порье будет бороться и пытаться выбраться. Но снизу у Махачева больше шансов».

Уже четвёртый поединок в UFC свёл Дастина с мощнейшей оппозицией. В соперниках оказался Макс Холлоуэй, которого молодой Бриллиант смог финишировать уже в первом раунде. Порье провёл рычаг локтя и отправил в свою копилку важнейшую победу. Стоит отметить, что спустя семь лет оппоненты столкнулись снова. И Дастин повторил свой успех. Правда, в реванше финишировать соперника не получилось. Но судьи отдали победу Бриллианту единогласным решением.

Дастин Порье

Дастин Порье

Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Следующей суперзвездой на пути Порье стал Конор Макгрегор. Случилось это в 2014 году. На тот момент звёздный ирландец набирал обороты. И он уже в первом раунде нокаутировал Дастина. Поражение стало для американца прекрасным опытом. Во-первых, после него Бриллиант выдал серию из четырёх побед. А главное — в 2021 году Порье смог реваншироваться. Он дважды подряд разбил Ноториуса – прямым нокаутом и техническим. Третий поединок между бойцами получился очень драматичным, именно тогда Конор сломал ногу и ушёл в длительный простой.

Махачев собирается провести поединок с ирландцем:
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Дважды на пути Порье вставал Джастин Гэтжи. И, пожалуй, это противостояние заслуживает того, чтобы также превратиться в трилогию. Первый поединок остался за Бриллиантом, который оформил победу техническим нокаутом в четвёртом раунде. Парни выдали фантастический бой, удивили всех фанатов смешанных единоборств. А вторая битва совершенно точно запомнится надолго. Фаворитом выглядел Порье, он довольно неплохо вёл поединок. Но во втором раунде Бриллиант пропустил от Хайлайта мощнейший хай-кик и отправился в глухой нокаут.

Дастин Порье и Джастин Гэтжи

Дастин Порье и Джастин Гэтжи

Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Пожалуй, главный вызов в карьере Дастина – противостояние с Хабибом Нурмагомедовым. 7 сентября 2019 года соперники сошлись на турнире UFC 242. На тот момент Бриллиант обладал временным поясом чемпиона UFC в лёгком весе. И стоит отметить, что американец очень прилично выглядел против Орла. Лишь в третьем раунде легендарный российский чемпион смог задушить Порье. Но Дастин доказал всем, что способен биться на равных с любым оппонентом.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.

После Дастин отправил в свою копилку ещё две громкие победы. Правда, до них было поражение от Чарльза Оливейры. Порье остановился в шаге от титула. Он допустил ошибку в третьем раунде и проиграл удушением сзади. Но после этого в карьере Бриллианта было сразу два топовых триумфа. Сначала он стал первым бойцом, который финишировал Майкла Чендлера приёмом. А затем Дастин отправил в нокаут Бенуа Сен-Дени. И есть ощущение, что Порье совершенно заслуженно получил ещё один титульный шанс.

Дастин – реально крёстный отец лёгкого дивизиона. Он бился со всеми топами и постоянно оправдывал своё прозвище. UFC нашла в лице Порье настоящий бриллиант. И теперь его ждёт ещё одно серьёзнейшее испытание на прочность. Если американец сможет с ним справиться, то навсегда впишет своё имя в историю лучшей лиги на планете золотыми буквами.

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