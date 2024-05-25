«Дастин — крёстный отец лёгкого веса». Махачеву точно не будет просто

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси (США) состоится турнир UFC 302. Его главной звездой станет Ислам Махачев, которому предстоит очередная защита титула организации в лёгком весе. В соперниках – опытный американец Дастин Порье, который попытается прервать доминацию россиянина. Конечно, фаворитом выглядит наследник Хабиба Нурмагомедова, который зачистил дивизион и удерживает чемпионский пояс. Но есть ощущение, что Бриллианта слишком рано списывают со счетов.

Порье – очень опытный и мастеровитый боец. И он вполне может удивить Махачева. Особенно если поединок будет проходить в стойке. На это указал член Зала славы UFC Дженс Пулвер. Он напомнил, что Дастин обладает колоссальным послужным списком. Бриллиант успел сойтись практически с каждым из топов лёгкого веса за последнее десятилетие. И очень редко эти столкновения завершались поражениями. Напротив, Порье смог одержать сразу несколько громких побед.

Дженс Пулвер американский боец, член Зала славы UFC «Я люблю Дастина. Он настоящий крёстный отец дивизиона. И я очень не хочу, чтобы он проиграл. Он давно доказал, что является одним из лучших бойцов. И я считаю, что Дастин имеет реальные шансы победить. Если он сможет удержать бой в стойке, тогда получит возможность продемонстрировать свои лучшие навыки. И покажет, какой силой удара обладает. Тогда Дастин действительно может победить Ислама. Но если Махачев сможет затащить его в партер… Он победит. Конечно, Порье будет бороться и пытаться выбраться. Но снизу у Махачева больше шансов».

Уже четвёртый поединок в UFC свёл Дастина с мощнейшей оппозицией. В соперниках оказался Макс Холлоуэй, которого молодой Бриллиант смог финишировать уже в первом раунде. Порье провёл рычаг локтя и отправил в свою копилку важнейшую победу. Стоит отметить, что спустя семь лет оппоненты столкнулись снова. И Дастин повторил свой успех. Правда, в реванше финишировать соперника не получилось. Но судьи отдали победу Бриллианту единогласным решением.

Дастин Порье Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Следующей суперзвездой на пути Порье стал Конор Макгрегор. Случилось это в 2014 году. На тот момент звёздный ирландец набирал обороты. И он уже в первом раунде нокаутировал Дастина. Поражение стало для американца прекрасным опытом. Во-первых, после него Бриллиант выдал серию из четырёх побед. А главное — в 2021 году Порье смог реваншироваться. Он дважды подряд разбил Ноториуса – прямым нокаутом и техническим. Третий поединок между бойцами получился очень драматичным, именно тогда Конор сломал ногу и ушёл в длительный простой.

Дважды на пути Порье вставал Джастин Гэтжи. И, пожалуй, это противостояние заслуживает того, чтобы также превратиться в трилогию. Первый поединок остался за Бриллиантом, который оформил победу техническим нокаутом в четвёртом раунде. Парни выдали фантастический бой, удивили всех фанатов смешанных единоборств. А вторая битва совершенно точно запомнится надолго. Фаворитом выглядел Порье, он довольно неплохо вёл поединок. Но во втором раунде Бриллиант пропустил от Хайлайта мощнейший хай-кик и отправился в глухой нокаут.

Дастин Порье и Джастин Гэтжи Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Пожалуй, главный вызов в карьере Дастина – противостояние с Хабибом Нурмагомедовым. 7 сентября 2019 года соперники сошлись на турнире UFC 242. На тот момент Бриллиант обладал временным поясом чемпиона UFC в лёгком весе. И стоит отметить, что американец очень прилично выглядел против Орла. Лишь в третьем раунде легендарный российский чемпион смог задушить Порье. Но Дастин доказал всем, что способен биться на равных с любым оппонентом.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.

После Дастин отправил в свою копилку ещё две громкие победы. Правда, до них было поражение от Чарльза Оливейры. Порье остановился в шаге от титула. Он допустил ошибку в третьем раунде и проиграл удушением сзади. Но после этого в карьере Бриллианта было сразу два топовых триумфа. Сначала он стал первым бойцом, который финишировал Майкла Чендлера приёмом. А затем Дастин отправил в нокаут Бенуа Сен-Дени. И есть ощущение, что Порье совершенно заслуженно получил ещё один титульный шанс.

Дастин – реально крёстный отец лёгкого дивизиона. Он бился со всеми топами и постоянно оправдывал своё прозвище. UFC нашла в лице Порье настоящий бриллиант. И теперь его ждёт ещё одно серьёзнейшее испытание на прочность. Если американец сможет с ним справиться, то навсегда впишет своё имя в историю лучшей лиги на планете золотыми буквами.