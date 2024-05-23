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UFC 302: Махачев – Порье, UFC 303: Макгрегор – Чендлер, дата и время, где смотреть, Махачев – Макгрегор, возможный бой

«Долбанутые на голову, мошенники». Конор накинулся на команду Хабиба с обвинениями
Сергей Сорокин
UFC 302: Махачев – Порье
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Теперь Махачев собирается провести поединок с ирландцем.

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси (США) состоится турнир UFC 302. Его главной звездой станет Ислам Махачев, которому предстоит очередная защита титула организации в лёгком весе. В соперниках – опытный американец Дастин Порье, который попытается прервать доминацию россиянина. Но стоит отметить, что совсем скоро в лигу возвращается ярчайший боец – Конор Макгрегор. Видимо, ирландец по-прежнему обижен на команду Хабиба Нурмагомедова. И он решил сделать серьёзный выпад в сторону наследников Орла. Под раздачу попал и Махачев, который теперь решительно настроен разобраться с Ноториусом.

UFC 2024. UFC 302, Ньюарк, США
Ислам Махачев - Дастин Порье
02 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Дастин Порье

Конор действительно пытается цепляться за любую возможность «укусить» команду Хабиба. И теперь рычагом давления стали недавние проблемы Усмана Нурмагомедова, который отбывал дисквалификацию после положительной допинг-пробы. Конор решил припомнить наследникам Орла всё: «Это отвратительно. Но это правда. Последним был брат Хабиба – Усман. Его недавно поймали на стероидах. Ислам Махачев сидел на стероидах. Они все долбанутые на голову. Поймайте их! Потому что они мошенники».

Вместо быстрого перехода в PFL – проблемы и отстранение:
Брата Хабиба поймали на допинге? Усман может остаться без чемпионского пояса
Брата Хабиба поймали на допинге? Усман может остаться без чемпионского пояса

Стоит отметить, что обвинения от Макгрегора выглядят довольно странно. А всё потому, что сам ирландец в последнее время постоянно подвергался аналогичным. Сразу после травмы Ноториус быстро набрал вес и стал просто огромным. Многие посчитали, что это всё результат применения стероидов. Кроме того, Конор долгое время не появлялся в октагоне, поскольку не мог пройти соответствующие процедуры по антидопинговому тестированию. А UFC даже пришлось испортить отношения и разорвать все связи с USADA. Выглядит всё так, будто Макгрегор всячески пытается отвлечь внимание от своих подобных проблем, параллельно задевая злейшего врага и его близких.

UFC 2024. UFC 303, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор - Майкл Чендлер
30 июня 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Майкл Чендлер

Кроме того, расследование по Махачеву давно завершено. И никакие стероиды он не принимал. С момента употребления мельдония прошло больше семи лет. USADA провело специальное расследование и выяснило, что Махачев употреблял запрещённое вещество в небольших количествах и в течение короткого промежутка времени. А причиной, которая вынудила Ислама прибегнуть к мельдонию, стала аритмия сердца.

ИСЛАМ МАХАЧЕВ

ИСЛАМ МАХАЧЕВ

Фото: Getty Images

Стоит отметить, что сам Ислам горит желанием провести поединок с Конором. Он рассчитывает получить максимальную выгоду от этой возможности. Однако при этом Махачев не хочет, чтобы Макгрегор выглядел беспомощно.

Ислам Махачев
Ислам Махачев
чемпион UFC в лёгком весе

«Нужно быть глупым, чтобы сказать нет. Конечно, я буду драться с ним. Не хотелось бы, чтобы он выглядел плохо, однако все знают, что он сейчас не такой, как прежде. Когда у него был поединок с Хабибом, он был в хорошей форме. Но сейчас слишком много алкоголя, слишком много виски».

С одной стороны, потенциальный поединок Конора с Махачевым – невероятная вывеска. Лучший друг Хабиба выйдет в ринг, чтобы разобраться с одиозным ирландцем. Кроме того, титульный поединок с участием Макгрегора стал бы невероятным главным событием для любого турнира. С другой — на данный момент совсем не видится перспектив и интриги в этой битве. Конор после длительного простоя, растренированный, не относящийся с достаточным вниманием к дисциплине. А против него практически безупречный Ислам, разбирающийся с оппонентами на любой вкус. В такой ситуации сложно ждать борьбы.

Российский чемпион просит новые вызовы:
«У меня нет работы в дивизионе». Махачеву не с кем биться в своём весе — нужен второй пояс
«У меня нет работы в дивизионе». Махачеву не с кем биться в своём весе — нужен второй пояс

Конечно, все фанаты смешанных единоборств хотели бы посмотреть на такой поединок. Безусловно, полноценным завершением саги Конора с Хабибом он бы не стал. Но такой бой видится логичным продолжением истории. Правда, он носил бы исключительно финансовый характер, и вот в этом нет никаких сомнений.

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