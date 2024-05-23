«Долбанутые на голову, мошенники». Конор накинулся на команду Хабиба с обвинениями

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси (США) состоится турнир UFC 302. Его главной звездой станет Ислам Махачев, которому предстоит очередная защита титула организации в лёгком весе. В соперниках – опытный американец Дастин Порье, который попытается прервать доминацию россиянина. Но стоит отметить, что совсем скоро в лигу возвращается ярчайший боец – Конор Макгрегор. Видимо, ирландец по-прежнему обижен на команду Хабиба Нурмагомедова. И он решил сделать серьёзный выпад в сторону наследников Орла. Под раздачу попал и Махачев, который теперь решительно настроен разобраться с Ноториусом.

Конор действительно пытается цепляться за любую возможность «укусить» команду Хабиба. И теперь рычагом давления стали недавние проблемы Усмана Нурмагомедова, который отбывал дисквалификацию после положительной допинг-пробы. Конор решил припомнить наследникам Орла всё: «Это отвратительно. Но это правда. Последним был брат Хабиба – Усман. Его недавно поймали на стероидах. Ислам Махачев сидел на стероидах. Они все долбанутые на голову. Поймайте их! Потому что они мошенники».

Стоит отметить, что обвинения от Макгрегора выглядят довольно странно. А всё потому, что сам ирландец в последнее время постоянно подвергался аналогичным. Сразу после травмы Ноториус быстро набрал вес и стал просто огромным. Многие посчитали, что это всё результат применения стероидов. Кроме того, Конор долгое время не появлялся в октагоне, поскольку не мог пройти соответствующие процедуры по антидопинговому тестированию. А UFC даже пришлось испортить отношения и разорвать все связи с USADA. Выглядит всё так, будто Макгрегор всячески пытается отвлечь внимание от своих подобных проблем, параллельно задевая злейшего врага и его близких.

Кроме того, расследование по Махачеву давно завершено. И никакие стероиды он не принимал. С момента употребления мельдония прошло больше семи лет. USADA провело специальное расследование и выяснило, что Махачев употреблял запрещённое вещество в небольших количествах и в течение короткого промежутка времени. А причиной, которая вынудила Ислама прибегнуть к мельдонию, стала аритмия сердца.

ИСЛАМ МАХАЧЕВ Фото: Getty Images

Стоит отметить, что сам Ислам горит желанием провести поединок с Конором. Он рассчитывает получить максимальную выгоду от этой возможности. Однако при этом Махачев не хочет, чтобы Макгрегор выглядел беспомощно.

Ислам Махачев чемпион UFC в лёгком весе «Нужно быть глупым, чтобы сказать нет. Конечно, я буду драться с ним. Не хотелось бы, чтобы он выглядел плохо, однако все знают, что он сейчас не такой, как прежде. Когда у него был поединок с Хабибом, он был в хорошей форме. Но сейчас слишком много алкоголя, слишком много виски».

С одной стороны, потенциальный поединок Конора с Махачевым – невероятная вывеска. Лучший друг Хабиба выйдет в ринг, чтобы разобраться с одиозным ирландцем. Кроме того, титульный поединок с участием Макгрегора стал бы невероятным главным событием для любого турнира. С другой — на данный момент совсем не видится перспектив и интриги в этой битве. Конор после длительного простоя, растренированный, не относящийся с достаточным вниманием к дисциплине. А против него практически безупречный Ислам, разбирающийся с оппонентами на любой вкус. В такой ситуации сложно ждать борьбы.

Конечно, все фанаты смешанных единоборств хотели бы посмотреть на такой поединок. Безусловно, полноценным завершением саги Конора с Хабибом он бы не стал. Но такой бой видится логичным продолжением истории. Правда, он носил бы исключительно финансовый характер, и вот в этом нет никаких сомнений.