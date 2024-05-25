Коста — самый наглый боец UFC. Зарабатывает миллионы только на странной любви Уайта

В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) пройдёт очередной номерной турнир UFC 302. Возглавит его титульный бой в лёгком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье. Но и соглавное событие ивента весьма интригующее — яркий бразилец Пауло Коста встретится с экс-чемпионом промоушена Шоном Стриклендом.

Больше всего здесь удивляет то, как Косте удаётся получать большие бои при своём бэкграунде. Стрикленд в начале года в очень близком бою отдал титул чемпиона Дрикусу дю Плесси и сейчас является первым номером рейтинга в среднем весе. То есть, Шон, по сути, в шаге от нового титульного шанса. И логично встретиться с условным Джаредом Каннонье, который уже побеждал Стрикленда и находится достаточно высоко — на четвёртом месте. Но Стрикленда дают Косту при том, что Пауло в феврале проиграл Роберту Уиттакеру и занимает седьмое место в рейтинге. И высока вероятность, что победитель этого поединка будет претендовать на бой с чемпионом.

Пауло Коста Фото: Alex Goodlett/Getty Images

И надо сказать, что Косте регулярно удаётся выходить сухим из воды, устраивая проблемы для UFC. Только за последние пять лет бразилец завернул несколько топ-боёв, просто отказываясь от них. Сначала он снялся с поединка с Робертом Уиттакером, потом отказался биться с Джаредом Каннонье, выбил перенос боя с Люком Рокхолдом, снова не стал принимать поединок с Уиттакером, потом с Икрамом Алискеровым и, наконец, слетел с турнира UFC 294 в Абу-Даби, где должен был встретиться с Хамзатом Чимаевым. И только в последнем случае это была действительно уважительная причина — стафилококк.

Очень мощная серия слётов, куда затесались поражение от Марвина Веттори (октябрь 2021-го), победа над Рокхолдом (август 2022 года) и неудача в бою с Уитакером, который удалось устроить с лишь третьей попытки. И всё это время Коста был в топ-7 рейтинга, держался на расстоянии одной победы от титульника. Даже умудрялся требовать поединок с дю Плесси. И почти всегда это одна схема: анонсируют бой, через некоторое время Коста заявляет, что контракт не подписывал, а потом поединок отменяется.

В 2021 году Пауло по этой схеме уклонился от боя с Каннонье и заявил, что его не устраивает гонорар. Бразилец ещё добавил, что блогеры получают больше денег, чем выбесил Дану Уайта: «Он подписал контракт, и у него есть обязательства. Если ты хочешь быть занятым, то дерись хоть каждые выходные, потому что каждые выходные мы устраиваем турниры. Если нет, то разорви контракт и займись, чем хочешь. К примеру, заведи канал на YouTube. Тем более что ты не можешь говорить о больших деньгах после твоего последнего выступления. Тут есть два варианта — ты либо хочешь драться, либо нет. Тебе следовало завести канал на YouTube ещё в 13 лет, стать популярным блогером, а после этого провести денежный бой в прошлые выходные. Но ты этого не сделал. Ты не блогер, ты боец, и этим зарабатываешь на жизнь. Возможно, это не так, решать ему. Вернись и сделай что-то грандиозное».

Дана Уайт Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Коста тогда и правда вернулся в поединке с Веттори, но уже во время бойцовской недели сообщил, что не уложится в лимит среднего веса, и предложил биться в полутяжёлой весовой категории. Веттори принял бой и победил. А в начале прошлого года Пауло заявлял, что не будет биться с Уиттакером, потому что его не устраивают условия контракта. И вместо того, чтобы применить какие-то санкции к бойцу, который позабыл обо всех границах, в UFC дали новое соглашение. Коста и его жена радостно сообщали, что ни один бразилец, который не был чемпионом, не получал такие деньги.

Казалось бы, теперь пора возвращаться в бои. Пауло «бросили» под новичка Икрама Алискерова на UFC 291, видимо, желая наказать бразильского бойца. И что в итоге? Коста месяц смеялся в социальных сетях и уверял, что никакого контракта он не видел и биться с Икрамом не будет. Так и вышло, Косте дали нового соперника — Чимаева. Тогда уже можно было в очередной раз задаться вопросом: «Как вообще это работает?».

Даже сейчас, незадолго до боя со Стриклендом стало известно, что Коста снова затянул с подписанием контракта. Об этом сообщил Шон, но через неделю бразилец всех успокоил — поединок в силе и всё подписано. Здорово, что Пауло при всём этом ещё успевает иронизировать над собой: выпускал ролик, где намекал, что хочет биться со Стриклендом в промежуточном весе, а в неделю боя с Уиттакером шутил, что у него ещё есть время сняться.

Коста — харизматичный парень, который активно ведёт социальные сети и сколотил неплохую фан-базу. Там и трэш-ток, и шутки про секретный сок, и кража еды Мераба Двалишвили. Перепалки с Чимаевым тоже стали очень яркими штрихами к раскрутке боя. Пауло умеет привлекать внимание, и, судя по всему, только это и спасает его от гнева руководства UFC. Болельщики шутят, что Коста — внебрачный сын Даны Уайта, иначе как ещё объяснить такую лояльность промоушена и такую странную любовь от босса?

С августа 2019 года у Косты всего одна победа при трёх поражениях и шесть отменённых поединков. При этом Пауло занимает седьмое место в рейтинге и бьётся с первым номером дивизиона. Плюс не забываем про улучшенный контракт. У кого ещё есть такие привилегии? Коста по праву может считаться самым наглым бойцом UFC. И его бои всё равно ждут, потому что они почти никогда не бывают скучными.