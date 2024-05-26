На Махачеве экономят в UFC? Сколько зарабатывает российский чемпион

В ночь на 2 июня в Ньюарке (США) пройдёт очередной номерной турнир UFC 302. Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Для российского бойца это третья защита пояса, и впервые в карьере он возглавляет столь крупный ивент в США. В качестве чемпиона Ислам возглавил два турнира — в Австралии и в ОАЭ. Там же, в Абу-Даби, он завоевал титул. Махачев неоднократно говорил о желании выступить в США, чтобы расширить фанатскую базу. Теперь UFC ему даёт такую возможность, отправив на турнир в Ньюарк.

Для Ислама это большой шаг с точки зрения превращения в полноценную звезду промоушена, а UFC заодно раскрутит своего чемпиона на самом прибыльном рынке и проверит, насколько он интересен болельщикам за океаном. Махачев сам отмечал, что лучше драться именно в США: «Всегда лучше драться в Америке, потому что здесь — это моё мнение — самая большая фанатская база ММА. Здесь люди, которые следят за боями, потому что бои здесь много лет уже развиты. В России, конечно, тоже очень сильно сейчас любят ММА. Но главная фан-база, я думаю, в Америке. И по продажам PPV, и по узнаваемости — я думаю, здесь лучше драться. Меня постоянно ставят на турниры в Абу-Даби. Стараются. Но я бы предпочёл драться в Америке».

Бои в Америке — это ещё и почти гарантированный прирост с финансовой точки зрения. Гонорары Ислама постоянно растут с того момента, как он завоевал титул чемпиона. Тогда за поединок с Чарльзом Оливейрой россиянин суммарно получил около $ 1 млн. Из них половина — гарантированная выплата за выход в октагон. Дальше были PPV, бонусы за победу и лучшее выступление вечера, а также спонсорские отчисления. Безусловно, на тот момент это был крупнейший заработок Махачева — примерно в пять раз больше, чем за предыдущий бой с Бобби Грином.

Следующие два боя Ислам провёл с Алексом Волкановски. Причём на первый поединок австралиец выходил в статусе первого номера рейтинга pound-for-pound. Гонорары Махачева при этом не сильно выросли — $ 1,1 млн суммарно, при том что его соперник, по разным данным, получил даже больше. Во втором бою с Алексом гонорар Ислама уже серьёзно подскочил. Во-первых, выросли цифры за выход в октагон ($ 750 тыс.). Во-вторых, серьёзно помогли выплаты от доли PPV — $ 850 тыс. С учётом дополнительных бонусов Махачев получил порядка $ 1,8 млн.

Теперь у Ислама по-настоящему звёздный соперник. Дастин Порье — любимец болельщиков, и это большое имя. Даже Волкановски, при всём уважении к его регалиям, не находится на этом уровне с точки зрения медийности и популярности. Это положительно скажется и на деньгах Махачева.

Гонорары Порье уже давно не падают ниже $ 1 млн. Последний поединок он провёл на UFC 299 с Бенуа Сен-Дени. Многих удивляло то, что Дастин вообще принял бой с человеком, который даже не входит в топ-10, но, вероятнее всего, Бриллианту просто гарантировали солидную бонусную часть. Порье получил около $ 1,5 млн, из них более $ 700 тыс. — бонусы от продаж PPV. И это Дастин шёл после поражения и с не самым популярным бойцом. То есть денежный потенциал американца большой.

Дастин Порье Фото: Getty Images

За бой с Порье Махачев однозначно получит самые большие деньги в карьере. Это третья защита пояса, и, скорее всего, вырос базовый гонорар Ислама, который теперь приближается к $ 1 млн. Плюс Дастин станет залогом неплохих продаж PPV, что тоже благоприятно скажется на кошельке россиянина. То есть можно спокойно прогнозировать, что Махачев за ближайший поединок получит $ 2—2,5 млн. Порье тоже не опустится ниже $ 1,5 млн. Хедлайнеры UFC 302 не останутся в накладе. К тому же турнир в США – это неплохо и с точки зрения продаж билетов. А если в плюсе UFC, то и бойцы.

Есть смысл и вспомнить бой близкого друга Ислама Хабиба Нурмагомедова с Порье. Они встречались пять лет назад, и тогда, по разным инсайдам, россиянин заработал $ 6 млн. То есть в три раза больше, чем получит Махачев сейчас. Наглядно показывает, насколько по-разному котируют прошлого и нынешнего чемпионов. Порье, к слову, тогда заработал больше $ 1 млн, но позже его ждали два боя с Конором Макгрегором и впечатляющие чеки.

Так или иначе, Махачев продолжает закрепляться в качестве одной из звёзд. В случае победы его гонорары вновь вырастут, а поход за вторым поясом, чем грезит Ислам, и вовсе отправит его на вершину. А Порье может стать одним из трамплинов.