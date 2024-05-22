«Последние 10 дней будут сумасшедшими». Хабиб прилетел в лагерь Махачева

В ночь с 1 на 2 июня в Нью-Джерси (США) состоится турнир UFC 302. В главном событии вечера пройдёт титульный поединок в лёгком весе между обладателем пояса, россиянином Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Для Махачева это будет третья защита чемпионского пояса. До этого россиянин дважды победил Алекса Волкановски и теперь впервые будет защищать пояс против легковеса. Дастин Порье не считался основным претендентом на титул, но обстоятельства сложились в его пользу. Джастин Гэтжи неожиданно проиграл Максу Холлоуэю, а Арман Царукян заявил, что не успеет подготовиться к турниру в июне. Поэтому шанс достался Бриллианту, который брутально нокаутировал французского проспекта Бенуа Сен-Дени.

Ислам вместе с командой готовится в ОАЭ. За две недели до поединка к лагерю Махачева присоединился Хабиб Нурмагомедов, который будет помогать ему в заключительной части подготовки.

«Мне намного легче, чем Хабибу, потому что он показал мне эту дорогу, а я просто следую за ним. Он в отставке, но он продолжает давить на нас. Я понимаю, что последние 10 дней лагеря будут сумасшедшими», — сказал Ислам в подкасте Генри Сехудо и Камару Усмана на YouTube.

Присутствие Хабиба в лагере – это тревожный звоночек для Порье. Во-первых, Нурмагомедов уже сам дрался с Дастином, проходил колоссальную подготовку вместе со своим отцом. Хабиб знает ключи к победе над Бриллиантом и, конечно, всем этим поделится с Исламом.

Ислам Махачев Фото: Chris Unger/Getty Images

Во-вторых, само присутствие Хабиба в лагере добавляет всем бойцам и в первую очередь Махачеву дополнительной мотивации. Сейчас Нурмагомедов для них является тренером, последователем Абдулманапа. И, как отмечает тот же Ислам, с Хабибом шутки плохи.

«Этот парень знает только один метод: нужно пахать. Нужно сменить три насквозь промокшие от пота футболки за тренировку, каждый день бороться по часу. Он не знает другого пути. Когда я тренировался в АКА, говорил Кормье: «Нам нужны пять раундов спарринга и три раунда грэпплинга, этого достаточно». Но теперь… У нас пять раундов спаррингов в клетке, три раунда на матах, 10 раундов борьбы», — рассказал Ислам.

Вокруг Хабиба сложилась определённая аура. Он никогда в профессиональной карьере не проигрывал, ушёл непобеждённым, и вся эта уверенность, конечно, передаётся тем бойцам, с которыми он работает. Все начинают усерднее тренироваться в присутствии Орла, стараются проявить себя, и всё это в конечном счёте идёт на пользу.

У Нурмагомедова колоссальный опыт. Причём опыт не только бойцовский, но и тренерский, хотя он, по сути, никогда никого и не тренировал. Хабиб многое взял от отца, начиная с дисциплины и мудрости и заканчивая спортивной составляющей. Он не позволяет никому в лагере расслабляться, это отмечают все. Но это и даёт результат.

А как Нурмагомедов мастерски руководил Исламом из угла, будто бы играя за Махачева в приставку. «Правый прямой, левый боковой зайдёт», — кричит Хабиб во время поединка Ислама с Глейсоном Тибау, и через секунду бразилец улетает в нокаут от этой комбинации. «Правую ногу надо за голову поставить», — кричит Нурмагомедов во время поединка Ислама с Дэном Хукером, и через мгновение Махачев проводит кимуру. И таких примеров огромное множество, Хабиб фантастически видит клетку, моментально оценивает происходящее и находит ключи к победе. Поэтому он и ушёл непобеждённым.

Сейчас Нурмагомедов не присутствует в углу Ислама, позволяя тому строить самостоятельную карьеру. Хабиб не хочет, чтобы Махачев был в его тени, да и Ислам с момента тех подсказок сильно вырос как спортсмен. Теперь он также уверен в своих силах, как Хабиб, также силён в партере и борьбе, как Хабиб, а в стойке и вовсе выглядит лучше, один нокаут Волкановски чего стоит. И, конечно, всего бы этого не было без Нурмагомедова, который хоть и отошёл от боёв, но постоянно находится рядом. Он может прилететь в лагерь всего на 10 дней, но за это время успеет максимально подготовиться к бою, подобрать нужные слова, разобрать тактику. И просто внушить ещё бо́льшую уверенность. Поэтому для Махачева это огромный плюс – иметь такого друга, учителя и товарища по команде, как Хабиб.