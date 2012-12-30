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Цзю: главное разочарование, что в 2012-м так и не увидели бой Мейвезер – Пакьяо

Цзю: главное разочарование, что в 2012-м так и не увидели бой Мейвезер – Пакьяо
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что считает главным разочарованием в мире бокса по итогам 2012 года.

«Я не скажу, что его (Пакьяо) поражения стали для меня большим разочарованием, так как я уже сказал, что всё то, что с ним произошло, считаю полностью закономерным. Мы никогда не были с ним друзьями, как, кстати, и с Маркесом, поэтому сказать, что я очень разочарован его поражениями, я не могу. Моё главное разочарование, что в этом году мы так и не увидели бой Мейвезер – Пакьяо», — цитирует Цзю Allboxing.

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