Цзю: главное разочарование, что в 2012-м так и не увидели бой Мейвезер – Пакьяо
Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что считает главным разочарованием в мире бокса по итогам 2012 года.
«Я не скажу, что его (Пакьяо) поражения стали для меня большим разочарованием, так как я уже сказал, что всё то, что с ним произошло, считаю полностью закономерным. Мы никогда не были с ним друзьями, как, кстати, и с Маркесом, поэтому сказать, что я очень разочарован его поражениями, я не могу. Моё главное разочарование, что в этом году мы так и не увидели бой Мейвезер – Пакьяо», — цитирует Цзю Allboxing.
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