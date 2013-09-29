Вера: бой с Чавесом был лучшим в моей карьере
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Американский боксёр Брайан Вера заявил, что готов провести матч-реванш против бывшего чемпиона мира в среднем весе мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего, если тот сбросит вес до лимита второй средней весовой категории. Напомним, в первом поединке Чавес одержал победу по очкам. По окончании боя судейское решение вызвало вопросы у специалистов и команды Веры.
«Он может спуститься во второй средний вес, и мы снова проведём бой. Это был лучший поединок в моей карьере. Вес совершенно не был проблемой. План на поединок сработал именно так, как мы хотели. Он ни разу не причинил мне боли за весь бой», — приводит слова Веры Boxingscene.
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