Кармазин: уверен, бой с Ковалёвым будет последним для Хопкинса

Экс-чемпион мира в первом среднем весе россиянин Роман Кармазин выразил уверенность в том, что его соотечественник Сергей Ковалёв, владеющий титулом WBO в полутяжёлом весе, сможет победить чемпиона IBF и WBA Бернарда Хопкинса и объединить в своих руках титулы.

“Считаю, что на настоящий момент один из лучших — Сергей Ковалёв. Не хочу никого обидеть, все наши боксёры – хорошие ребята. Но Ковалёв показывает красивый, яркий, динамичный, жёсткий бокс. Если он победит Хопкинса, ему нужно забирать последние титулы и становиться абсолютным чемпионом мира. Сергей тоже пока больших денег не заработал, и это будет его самый большой заработок.

Если он подойдёт к бою с холодной головой, всё сделает грамотно, то победит и закончит до восьмого раунда. И тогда появятся большие перспективы. Когда становишься чемпионом, то в любом случае появится претендент, с которым хочешь не хочешь должен драться либо отказаться от своего звания претендента.

Лично я поеду на бой Ковалёва с Хопкинсом. Уверен, что для Хопкинса это будет последний бой. Думаю, до 8-го раунда всё закончится”, — приводит слова Кармазина “Спорт-экспресс”.