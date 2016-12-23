Промоутер Паркера: мы будем драться с Дэвидом Хэем в любом месте и в любое время

Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона мира в тяжёлом весе, сказал, что его подопечный готов сразиться с, где и когда тот пожелает.«Мы будем драться с Дэвидом Хэем в любом месте и в любое время, но это вопрос к самому Дэвиду Хэю. Если он победит Паркера, то мы будем рады встретиться с ним. Так что всё зависит от Дэвида. Когда WBO объявила о бое Паркер — Руис, стало известно, что следующий бой будет с Хэем, но он ушёл в другом направлении. Возможно, он опасается, что Джозеф побьёт его», — приводит слова Хиггинса Sky Sports.