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Промоутер Паркера: мы будем драться с Дэвидом Хэем в любом месте и в любое время

23 декабря 2016, пятница. 15:16. Бокс/ММА
Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона мира в тяжёлом весе Джозефа Паркера, сказал, что его подопечный готов сразиться с Дэвидом Хэем, где и когда тот пожелает.

«Мы будем драться с Дэвидом Хэем в любом месте и в любое время, но это вопрос к самому Дэвиду Хэю. Если он победит Паркера, то мы будем рады встретиться с ним. Так что всё зависит от Дэвида. Когда WBO объявила о бое Паркер — Руис, стало известно, что следующий бой будет с Хэем, но он ушёл в другом направлении. Возможно, он опасается, что Джозеф побьёт его», — приводит слова Хиггинса Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Дэвид Хэй
Новости. Бокс/ММА
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