Роуч: Куэльяр смог бы стать чемпионом во втором полулёгком и в лёгком весе

, тренер аргентинского боксёра, считает, что тому нужно подняться в весе — и тогда он сможет завоевать чемпионский титул.«Я бы хотел, чтобы он выступал во втором полулёгком весе. Думаю, ему нужно подняться. 56 кг — наименьший вес, который он показывал. Думаю, при 60 кг он будет лучше боксировать и станет более выносливым. Я тренирую его и вижу, как ему сложно набрать вес. Но, думаю, во втором полулёгком и в лёгком весе он может завоевать титулы», — приводит слова Роуча Boxing Scene.