Кличко — Джошуа: помни, что я могу нокаутировать с обеих рук

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весенапомнил обладателю пояса IBFо том, что обладает тяжёлым ударом с обеих рук. 29 апреля этим боксёрам предстоит провести бой в Лондоне, на кону помимо титула IBF будут стоять вакантные пояса WBA и IBO.«Я думаю, что тренеры и бойцы изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я демонстрировал это много раз. У меня богатый арсенал, одно из моих основных оружий — джеб. Всё зависит от того, как Энтони позволит мне использовать мой арсенал и какое оружие я выберу.С возрастом я стал быстрее, моя выносливость улучшилась. До сих пор я наблюдаю прогресс. Я до сих пор говорю команде: «Вы, ребята, лучше скажите мне, когда увидите, что я замедлился, потому что сам я могу этого не почувствовать», — цитирует Кличко BoxingScene.