Балдомир обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней дочери

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весебудет оставаться под стражей до начала судебного разбирательства над ним по обвинению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней дочери, которой в настоящее время 14 лет. 45-летний Аргентинец был арестован 18 ноября в рамках продолжающегося расследования по заявлению о сексуальных домогательствах, имевших место «от трёх до пяти лет назад», сообщает BoxingScene. Судья отклонил просьбу адвоката боксёра об изменении меры пресечения и освобождении из-под стражи.«Суд принял такое решение, которое семья потерпевшей чувствует справедливым. Предварительное уголовное расследование практически завершено, теперь дело за промежуточным судебным процессом», — отметил адвокат истца Алехандро Отте.