Фроч: после Кличко Джошуа следует выйти против Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что чемпиону супертяжёлого веса по версии IBF Энтони Джошуа нужно провести поединок против Тайсона Фьюри в случае победы над украинцем Владимиром Кличко.
«Думаю, Джошуа победит Кличко, но это будет непросто. Если он это сделает, он повторит достижение Тайсона Фьюри. Тогда нужно будет просто определить, кто из них лучше. Фьюри не имеет поражений, Джошуа не имеет поражений. Конечно, мы хотим увидеть этот бой», — приводит слова Фроча Sky Sports.