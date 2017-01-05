Фроч: после Кличко Джошуа следует выйти против Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весесчитает, что чемпиону супертяжёлого веса по версии IBFнужно провести поединок противв случае победы над украинцем«Думаю, Джошуа победит Кличко, но это будет непросто. Если он это сделает, он повторит достижение Тайсона Фьюри. Тогда нужно будет просто определить, кто из них лучше. Фьюри не имеет поражений, Джошуа не имеет поражений. Конечно, мы хотим увидеть этот бой», — приводит слова Фроча Sky Sports.