Для проведения боя Пакьяо — Хорн на 23 апреля забронирована арена в Австралии

Команда(16-0-1, 11 КО) уже забронировала на 23 апреля арену Suncorp Stadium в Брисбене (Австралия) для проведения поединка с чемпионом мира во втором полусреднем весе по версии WBO, сообщает BoxingScene.Ранее появилась информация, что свой следующий бой Пакьяо может провести в Австралии против Хорна, занимающего вторую строчку рейтинга WBO. Прежде предполагалось, что Хорну необходимо победить по меньшей мере ещё одного именитого соперника, чтобы заполучить бой с Пакьяо. Однако недавние комментарии Арума, объявившего о намерении устроить для Пакьяо мировое турне, изменили ситуацию.