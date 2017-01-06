Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ГК Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Для проведения боя Пакьяо — Хорн на 23 апреля забронирована арена в Австралии

6 января 2017, пятница. 09:50. Бокс/ММА
Команда Джеффа Хорна (16-0-1, 11 КО) уже забронировала на 23 апреля арену Suncorp Stadium в Брисбене (Австралия) для проведения поединка с чемпионом мира во втором полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо, сообщает BoxingScene.

Ранее появилась информация, что свой следующий бой Пакьяо может провести в Австралии против Хорна, занимающего вторую строчку рейтинга WBO. Прежде предполагалось, что Хорну необходимо победить по меньшей мере ещё одного именитого соперника, чтобы заполучить бой с Пакьяо. Однако недавние комментарии Арума, объявившего о намерении устроить для Пакьяо мировое турне, изменили ситуацию.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Мэнни Пакьяо
Новости. Бокс/ММА
6 января 2017, пятница
09:50 Для проведения боя Пакьяо — Хорн на 23 апреля забронирована арена в Австралии
00:14 Т. Фьюри: несправедливо судить Кличко по бою со мной
5 января 2017, четверг
23:48 Вскрытие допинг-пробы В Поветкина перенесено
22:11 Уайлдер: Вавжик хочет стать чемпионом мира
21:27 Фроч: после Кличко Джошуа следует выйти против Фьюри
20:02 Менеджер Нурмагомедова выдвинул Фергюссону ультиматум
19:28 Т. Ортис: я бы продолжил карьеру, если бы не травмы
18:54 Роуч: Арум называл только имя Кроуфорда, говоря о сопернике для Пакьяо
17:47 Хэй: Беллью, ты бревно и не продержишься четырёх раундов со мной
16:45 Джошуа: победа над Кличко сделает меня легендой
15:30 Расул Мирзаев был знаком с нападавшими и сам впустил их в квартиру
15:20 Мирко Крокоп объявил о завершении карьеры в ММА
14:55 Российский боец Магомед Бибулатов заключил контракт с UFC
14:17 Андре Уорд намекнул на возможное завершение карьеры
13:28 Нуньес: Ронду Роузи слишком переоценивали
12:56 Уорд: нет никакой возможности, чтобы Ковалёв побил меня с перевесом в 3-5 очков
11:49 Майорга: на боксёрском ринге я очень быстро уничтожу клоуна Макгрегора
10:57 Микки Рурк желает провести ещё как минимум два боя на профи-ринге
09:53 Мэнни Пакьяо может провести бой с Джеффом Хорном в Австралии
01:03 Арум: Салидо струсил проводить матч-реванш с Ломаченко
00:06 Брок Леснар дисквалифицирован на один год USADA
4 января 2017, среда
22:52 Санчес: бой Головкина с Альваресом должен состояться
18:56 Малиньяджи объяснил почему у Макгрегора нет шансов в профессиональном боксе
17:25 Корнелиус Банджрейдж вернётся на ринг 7 января
16:24 Матч-реванш Линареса с Кроллой состоится 25 марта в Манчестере
15:50 Состояние Расула Мирзаева ухудшилось
12:46 Менеджер Лары: мы готовы драться с Головкиным в среднем весе
12:10 Тренер Ковалёва: не могу винить Уорда, решение принимали судьи
11:37 Хуан Мануэль Лопес дисквалифицирован на полгода за драку с секундантом
10:27 Роузи получила рекордную сумму за поражение от Нуньес
09:49 Арум: в первые шесть месяцев 2017 года боя Пакьяо — Кроуфорд не будет
05:15 Допинг-пробу В Поветкина вскроют 5 января
00:18 Роуч: Роузи пора уходить
3 января 2017, вторник
23:47 Тайсон Фьюри: Кличко победил 10 бывших олимпийцев, сможет одолеть ещё одного?
22:31 Тренер Уайлдера: хотим провести бой против Паркера летом
21:25 Дон Кинг: из-за отмены боя с Поветкиным Стиверн потерял $ 1,5 млн
18:47 Рой Джонс-младший: сегодня в боксе нельзя проигрывать
17:24 Хирн: Джошуа может отказаться от пояса IBF ради боя с Уайлдером
16:46 Дигейл: Мейвезер хочет, чтобы я присоединился к TMT
15:54 Ковалёв: лучше проиграть, чем выиграть так, как Уорд
13:40 Чавес-старший: не считаю Ломаченко лучшим боксёром года
12:31 А. Санчес: соперники Головкина много пишут в соцсетях, но не звонят промоутеру
11:45 Хан: Гарсия согласился провести реванш
10:56 Тайсон Фьюри: пояс чемпиона по версии The Ring можно потерять только в борьбе
09:41 Чавес-старший: мой сын может боксировать с Канело в мае
Все новости RSS
Выбери лучшего российского боксёра 2016 года
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+